В Самарской области подросток на мопеде отправил в больницу пешехода

В пятницу, 23 октября, в Исаклинском районе Самарской области произошло ДТП с участием подростка. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 18:45 13-летний подросток на мопеде Riga-4 ехал по с. Новое Ганькино. На площадке перед магазином он сбил 40-летнего мужчину.

В результате и пешехода, и водителя госпитализировали с травмами.