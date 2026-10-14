В Борском районе в ДТП пострадали два человека

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В среду, 14 октября, в ДТП на автодороге "Борское — Коноваловка" пострадали два человека, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"