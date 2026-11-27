Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Авария произошла в четверг, 26 ноября, в 14:27 на 83‑м км трассы "Обход Тольятти" в Ставропольском районе. По данным самарского ГКУ "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС", произошло попутное столкновение автомобилей Nissan X‑Trail и Mitsubishi Fuso, которое переросло в наезд на препятствие.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"