Страховой Дом ВСК подвел итоги первых девяти месяцев 2026 года по случаям хищения авто. Выяснилось, что чаще всего злоумышленников интересовали отечественные LADA и китайские грузовики Shacman, а лидером по хищениям за этот период стала Амурская область.

По итогам девяти месяцев 2026 года лидером по хищениям стала Амурская область — на нее пришлось 46% обращений. В первую очередь это обусловлено хищениями лизингового автопарка. Нижегородская область заняла второе место с 20%, а Московская — третье с 10%. В антирейтинг также вошли Свердловская область, Москва и Забайкальский край.

Среди марок чаще всего случаи хищения происходят с отечественной LADA (ВАЗ) — 24% случаев. На втором месте Shacman с 22%. Также у преступников пользуются популярностью марки Hyundai, КамАЗ и УАЗ (по 6%). Таким образом, злоумышленники все чаще выбирают не только легковые автомобили, но и грузовики.

Среди пострадавших преобладают юридические лица — на них приходится 85,7% обращений. При этом в большинстве случаев хищения совершаются в отношении лизинговых автомобилей. Физические лица сталкивались с хищениями значительно реже: на мужчин пришлось 8,16% случаев, а на женщин — 6,12%. Чаще всего автомобили угоняли у людей от 41 до 50 лет (50%) и старшего поколения от 51 до 60 лет (25%). Молодежь с хищениями сталкивалась реже: на миллениалов (31-40 лет) и зумеров (до 30 лет) пришлось по 12,5% случаев.