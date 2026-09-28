Роман Фролов: "Киберстрахование — самый недооцененный страховой продукт в сегменте малого и среднего бизнеса"

Страхование должно стать осознанным выбором малого и среднего бизнеса, а не вмененным платежом, при этом самым недооцененным страховым продуктом остается киберстрахование. Стоимость полиса составляет 0,6–1,2% от суммы покрытия, тогда как ущерб от атаки может достигать сотен миллионов рублей и привести к остановке производства. Об этом рассказал Роман Фролов, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в рамках своего выступления на форуме "Финансы для роста" в сессии "Страхование: от полиса к управлению устойчивостью бизнеса".

По мнению Романа Фролова, сегодня основная доля страховых премий в сегменте малого и среднего бизнеса — 90% — приходится на вмененное страхование: залогового имущества, лизинговых сделок и т. д. Прежде всего необходимо отказаться от стереотипа, что страхование — это дополнительный налог или вмененный платеж. Страхование — это реальная защита, которая работает. Поэтому малому и среднему бизнесу важно принять решение осознанно выбирать страхование как способ минимизации рисков.

Современный бизнес подвержен цифровым атакам. Только за прошлый год было зафиксировано более 110 тыс. кибератак на различные отечественные предприятия. Восстановление после таких инцидентов как для среднего, так и для крупного предприятия может обойтись в сотни миллионов рублей. При этом стоимость полиса киберстрахования составляет от 0,6 до 1,2% от суммы покрытия.

"Киберстрахование — по сути сервисно-страховой продукт. Наличие полиса позволяет укрепить киберустойчивость бизнеса за счет защиты от финансовых потерь и дополнительных сервисов — например, привлечения специалистов для расследования инцидентов, формирование команды и привлечения сторонних специалистов для восстановления поврежденной инфраструктуры", — рассказал Роман Фролов, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.

Отмечая ключевые тренды страхования малого и среднего бизнеса, Роман Фролов подчеркнул, что в Страховом Доме ВСК есть коробочные продукты по ДМС для предприятий малого и среднего бизнеса численностью до 500 человек, в которых определен набор базовых медицинских услуг по отраслям и базовый набор клиник, а также возможность дополнительно расширить перечень рисков. Еще одна распространенная практика — софинансирование ДМС как со стороны работодателя (когда заранее оплачивается определенный набор услуг, а потом по запросу расширяется), так и со стороны сотрудника, который может доплатить за дополнительные сервисы. Такие решения позволяют оптимизировать расходы предприятия на страхование и при этом предоставить сотруднику возможность получить расширенный перечень услуг.

"Многие предприниматели отказываются от расширенных программ страхования, т. к. считают, что это дорого. Но важно более детально взвесить все возможные финансовые риски. Например, предприниматель страхует по каско премиальный автомобиль, но при этом не страхует производственную линию стоимостью более 500 млн рублей как имущество. Суммы компенсаций и возможного ущерба несопоставимы: если автомобиль попадет в ДТП, можно купить новый, а если в результате страхового случая линия встанет или будет уничтожена, это может привести к простоям и банкротству предприятия. Нужно осознанно принять решение, что вы выбираете страхование как один из способов минимизации рисков, а мы подскажем, какие риски присущи тому или иному предприятию — имущественные, личного страхования, киберриски и прочее. Все это зависит от специфики бизнеса", — отметил Роман Фролов, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.