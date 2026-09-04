ВСК выплатила клиентам по КАСКО около 8 млрд рублей

За 7 месяцев 2026 г. Страховой Дом ВСК выплатил по каско более 7,85 млрд руб., из них большая часть — 4,8 млрд руб., пришлась на выплаты частным лицам. Каждый день компания разбирает сотни аварий, но некоторые случаи запоминаются особенно: очень дорогой ремонт, полностью разбитая машина и другие ситуации. В подборке — яркие истории из практики. Среди них ДТП с Rolls-Royce Cullinan в Москве, ночная авария с Mercedes-Benz S-class в Дагестане, угон BMW X7 в Рязани и опрокинувшийся Scania в Пермском крае.

Ремонт Rolls-Royce Cullinan после ДТП в Москве

В январе 2026 г. в Москве при неблагоприятных погодных условиях произошло дорожно-транспортное происшествие с участием застрахованного в ВСК автомобиля Rolls-Royce Cullinan. После сбора документов, проведения осмотра и независимой оценки ущерба событие было признано страховым. Несмотря на незначительные внешние повреждения, стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила почти 23 млн рублей. Работы по восстановлению автомобиля были организованы компанией в апреле на официальном дилерском сервисе.

Выплата за Mercedes-Benz S-class после наезда на препятствие в Дагестане

В январе 2026 г. в Дагестане водитель застрахованного автомобиля Mercedes-Benz S-class в ночное время не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. Благодаря сработавшей системе безопасности водитель не пострадал, однако транспортное средство получило тотальные повреждения. После проверки обстоятельств произошедшего и передачи поврежденного автомобиля в пользу страховой компании клиенту было выплачено страховое возмещение в полном объеме — 12 300 000 рублей.

Выплата по угону BMW X7 в Рязани

В феврале 2026 г. в Рязани неустановленные лица похитили автомобиль BMW X7 2023 года выпуска. По результатам оперативно-розыскных мероприятий установить причастных лиц не удалось. В апреле 2026 г. после предоставления полного комплекта документов и признания события страховым ВСК выплатила клиенту 17 500 000 рублей.

Конструктивная гибель Scania после ДТП в Пермском крае

В марте 2026 г. в Пермский филиал ВСК поступило заявление о выплате страхового возмещения в связи с повреждением застрахованного седельного тягача Scania. В результате лобового столкновения с легковым автомобилем в темное время суток и последующего съезда в кювет с опрокидыванием автопоезда транспортное средство получило повреждения, исключающие восстановительный ремонт. По итогам рассмотрения документов и оценки ущерба была признана конструктивная гибель транспортного средства (тотал). После передачи годных остатков в пользу страховой компании в июле 2026 г. клиент получил страховое возмещение в размере страховой суммы по договору — 14 000 000 рублей.