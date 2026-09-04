Инвалид на бумаге: селянин незаконно получил более 2 млн рублей

В Хворостянском районе раскрыто мошенничество с пенсией по инвалидности, ущерб превысил 2 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

В 2014 г. жителю Хворостянки назначили страховую пенсию в связи с установлением II группы инвалидности. Как выяснилось, мужчина оформил выплаты на основании фиктивных документов: он не состоял на учете в медучреждении, не проходил лечение и не направлялся на экспертизу для подтверждения инвалидности.

По данному факту возбуждено уголовное дело за мошенничество при получении социальных выплат в особо крупном размере.