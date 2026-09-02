Новокуйбышевца приговорили к заключению за кражу велосипеда

В начале мая в полицию Новокуйбышевска обратился 21-летний местный житель, который сообщил о краже велосипеда стоимостью 9 000 рублей, передает ГУ МВД по Самарской области.
Правоохранители по камерам смогли установить подозреваемого. На следующий день в ходе патрулирования во дворе многоквартирного дома по проспекту Победы сотрудники ППС обратили внимание на мужчину, схожего с описанием подозреваемого. Рядом с ним находился велосипед. Мужчина признался, что украл велосипед для дальнейшей продажи.
Подозреваемый рассказал, что днем ранее проходил по улице Дзержинского, увидел оставленный без присмотра велосипед. Сел на него и, немного проехав, спрятал в кустах, чтобы при случае забрать и продать. Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Похищенный велосипед изъят и возвращен законному владельцу.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Кража". Новокуйбышевский суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на девять месяцев. Приговор вступил в законную силу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках