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Преступления Происшествия

Новокуйбышевца приговорили к заключению за кражу велосипеда

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В начале мая в полицию Новокуйбышевска обратился 21-летний местный житель, который сообщил о краже велосипеда стоимостью 9 000 рублей, передает ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители по камерам смогли установить подозреваемого. На следующий день в ходе патрулирования во дворе многоквартирного дома по проспекту Победы сотрудники ППС обратили внимание на мужчину, схожего с описанием подозреваемого. Рядом с ним находился велосипед. Мужчина признался, что украл велосипед для дальнейшей продажи.

Подозреваемый рассказал, что днем ранее проходил по улице Дзержинского, увидел оставленный без присмотра велосипед. Сел на него и, немного проехав, спрятал в кустах, чтобы при случае забрать и продать. Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Похищенный велосипед изъят и возвращен законному владельцу.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Кража". Новокуйбышевский суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на девять месяцев. Приговор вступил в законную силу.

Гид потребителя

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