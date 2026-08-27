В Волжском районе иностранец пытался угнать арендованный автомобиль

В Волжском районе полицейскими возбуждено уголовное дело в отношении иностранца, задержанного за угон автомобиля, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В июле в полицию обратился представитель компании, работающей в сфере аренды и лизинга легковых автомобилей. Мужчина сообщил о подозрительной траектории движения одного из транспортных средств: машина долго стояла, потом завелась, проехала какое-то расстояние, затем остановилась на обочине, долго не двигалась и вернулась к начальной точке. Такой "нестандартный" маршрут и длительный простой сразу привлекли внимание диспетчера, так как могли свидетельствовать об угоне.

Полицейские, прибывшие по указанному адресу, задержали ранее не судимого 22-летнего гражданина одной из соседних республик, который использовал машину без оформления аренды. Подозреваемый пояснил: после отдыха на берегу озера, когда все друзья разошлись по палаткам, он пошел спать в автомобиль, который ранее арендовал его приятель. Заметив ключи в замке зажигания, решил прокатиться, но через некоторое время остановился на обочине и уснул, а утром вернулся к озеру, присоединился к товарищам, после чего его задержали.