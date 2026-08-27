В Волжском районе иностранец пытался угнать арендованный автомобиль

В Волжском районе полицейскими возбуждено уголовное дело в отношении иностранца, задержанного за угон автомобиля, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В июле в полицию обратился представитель компании, работающей в сфере аренды и лизинга легковых автомобилей. Мужчина сообщил о подозрительной траектории движения одного из транспортных средств: машина долго стояла, потом завелась, проехала какое-то расстояние, затем остановилась на обочине, долго не двигалась и вернулась к начальной точке. Такой "нестандартный" маршрут и длительный простой сразу привлекли внимание диспетчера, так как могли свидетельствовать об угоне.
Полицейские, прибывшие по указанному адресу, задержали ранее не судимого 22-летнего гражданина одной из соседних республик, который использовал машину без оформления аренды. Подозреваемый пояснил: после отдыха на берегу озера, когда все друзья разошлись по палаткам, он пошел спать в автомобиль, который ранее арендовал его приятель. Заметив ключи в замке зажигания, решил прокатиться, но через некоторое время остановился на обочине и уснул, а утром вернулся к озеру, присоединился к товарищам, после чего его задержали.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках