В Кинель-Черкасском районе оштрафовали сотрудников завода, на котором погиб слесарь

В Кинель-Черкасском районе по итогам прокурорской проверки соблюдения требований безопасности на мукомольном заводе к административной ответственности привлекли несколько должностных лиц, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В апреле при выполнении работ в галерее, соединяющей технологический корпус и склад готовой продукции, упал с высоты слесарь. В результате рабочий скончался. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".

"По результатам прокурорской проверки три должностных лица привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации), — отмечается в сообщении. — Каждому назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей".

Прокурора контролирует ход расследования уголовного дела.