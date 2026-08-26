В Кинель-Черкасском районе оштрафовали сотрудников завода, на котором погиб слесарь

В Кинель-Черкасском районе по итогам прокурорской проверки соблюдения требований безопасности на мукомольном заводе к административной ответственности привлекли несколько должностных лиц, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В апреле при выполнении работ в галерее, соединяющей технологический корпус и склад готовой продукции, упал с высоты слесарь. В результате рабочий скончался. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".
"По результатам прокурорской проверки три должностных лица привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации), — отмечается в сообщении. — Каждому назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей".
Прокурора контролирует ход расследования уголовного дела.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках