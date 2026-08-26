В Самаре директор фирмы не выплатил сотруднику зарплату на 110 тыс. рублей

В Самаре в отношении руководителя организации, осуществляющей свою деятельность в сфере информационных систем, возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По версии следствия, с 2025 г. фигурант не выплатил заработную плату сотруднику организации на общую сумму не менее 110 тыс. рублей.



В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, принимаются обеспечительные меры для взыскания денежных средств, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.