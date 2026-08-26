В Самару впервые приедет "Никитинский театр" из Воронежа

Самара в конце августа впервые примет гастроли одного из самых ярких независимых театров России — "Никитинского театра" из Воронежа. На сцене СамАрта зрители увидят спектакль "Принц Гомбургский" (16+) — одну из самых заметных постановок театра последних лет, созданную режиссером Елизаветой Бондарь по одноименной пьесе Генриха фон Клейста.

В 2025 году Ассоциация театральных критиков признала постановку лучшей. Для культурной жизни Самары эти гастроли — настоящее событие. За десять лет Никитинский театр прошел путь от независимой инициативы до одного из самых известных авторских театров страны. Его спектакли регулярно становятся участниками крупнейших театральных фестивалей, получают высокие оценки профессионального сообщества и неизменно вызывают большой интерес публики. В Москве гастроли театра традиционно проходят с аншлагами, а билеты на показы раскупаются за несколько дней.

"Принц Гомбургский" — спектакль о свободе, долге, любви и цене человеческого выбора. Классическая пьеса немецкого драматурга Генриха фон Клейста получает современное сценическое прочтение, сохраняя при этом масштаб философского высказывания. Это эмоциональная, визуально мощная постановка, в которой соединяются выразительная режиссура, пластика, музыка и сильный актерский ансамбль.

Режиссер спектакля Елизавета Бондарь известна своим тонким психологическим театром и ярким сценическим языком. Благодаря ее работе классический текст звучит удивительно современно, поднимая вопросы, актуальные и для сегодняшнего зрителя.

Появление "Никитинского театра" в Самаре открывает городу возможность познакомиться с одним из самых интересных независимых театральных коллективов страны. Эти гастроли станут важным событием нового театрального сезона и позволят самарским зрителям увидеть спектакль, который уже получил признание критиков и любовь публики далеко за пределами Воронежа.