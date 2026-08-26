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Дорожное строительство Транспорт и связь

На подъезде к селу Лопатино обновили асфальт

ЛОПАТИНО. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Волжском районе в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" завершили укладку финишного слоя асфальта на участке дороги "Самара — Оренбург" (3,8 км). Об этом сообщает пресс-служба регионального минтранса.

Фото: Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

В ходе ремонта установили 66 знаков, смонтировали 8 автономных светильников на солнечных батареях и оборудовали 4 остановочных павильона. Сейчас ведется монтаж барьерных ограждений, нанесение разметки и благоустройство. Ввод в эксплуатацию — до 1 октября 2026 года.

Второй подъезд к Лопатино ("Самара — Большая Черниговка", 2,5 км) уже введен в эксплуатацию с 1 августа 2026 года.

Всего в 2026 году по нацпроекту в области приведут в порядок более 150 км дорог.

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ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

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