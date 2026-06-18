Более 100 км дорог к медицинским учреждениям отремонтируют в Самарской области

В 2026 г. в Самарской области в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" приведут в нормативное состояние 112,4 км автомобильных дорог, ведущих к медицинским учреждениям. Ремонт обеспечит комфорт и безопасность маршрутов, по которым жители добираются на лечение и консультации.
В Самаре отремонтируют 20,3 км улично-дорожной сети. Ключевые участки — ул. Бакинская (1,7 км, от Грозненской до Пугачевского тракта) и ул. Медицинская (0,38 км, от Фасадной до Бакинской). Дороги обеспечивают проезд к больничному комплексу Самарской городской больницы № 10.
На Бакинской выполнен ремонт: обновлено асфальтобетонное покрытие, люки и решетки дождеприемных колодцев установлены на проектные отметки. Кроме того, отремонтированы парковочные карманы напротив больниц в ближайшее время нанесут разметку. На Медицинской выполнено фрезерование, ведется подготовка к ремонту тротуаров.
В Тольятти в этом году обновляют два участка общей протяженностью 1,2 км. На Приморском бульваре, где расположена городская поликлиника № 1, обновлено дорожное покрытие, установлены люки и решетки на проектные отметки. В ближайшее время подрядчик приступит к ремонту остановочных площадок и подходов к ним. На ул. Самарской (от Чапаева до Максима Горького), ведущей к гинекологическому отделению Тольяттинской городской клинической больницы № 1, выполнено фрезерование старого покрытия.
На региональных трассах запланировано обновление 90,9 км покрытия в шести муниципальных районах: Кошкинском, Сергиевском, Борском, Волжском, Приволжском и Нефтегорском. Работы на всех участках уже ведутся, а на некоторых уже завершены.
Так, полностью обновлена дорога "Сергиевск — Большая Чесноковка" — Кандабулак" — Красносельское протяженностью 6,7 км: уложено новое покрытие, отсыпаны обочины, нанесена разметка. Участок проходит по ул. Советской — главной улице с. Красносельское. В селе нет медицинских учреждений, жители добираются по этой дороге до ближайшего ФАПа в поселке Ровное, где в прошлом году также по нацпроекту обновили дорожное покрытие, построили тротуары и освещение.
21 июня в России празднуется День медицинского работника. В Самарской области реализуется комплексная стратегия, направленная на повышение уровня комфорта в сфере здравоохранения. В рамках данной стратегии приоритетное значение придается ремонту дорожного покрытия на маршрутах, обеспечивающих подъезд к поликлиническим учреждениям, стационарам и иным объектам социальной инфраструктуры. Обновление таких маршрутов — один из приоритетов национального проекта "Инфраструктура для жизни", реализуемого по поручению президента России Владимира Путина и находящегося на личном контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
Последние комментарии
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?