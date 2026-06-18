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Дорожное строительство Транспорт и связь

Более 100 км дорог к медицинским учреждениям отремонтируют в Самарской области

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2026 г. в Самарской области в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" приведут в нормативное состояние 112,4 км автомобильных дорог, ведущих к медицинским учреждениям. Ремонт обеспечит комфорт и безопасность маршрутов, по которым жители добираются на лечение и консультации.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В Самаре отремонтируют 20,3 км улично-дорожной сети. Ключевые участки — ул. Бакинская (1,7 км, от Грозненской до Пугачевского тракта) и ул. Медицинская (0,38 км, от Фасадной до Бакинской). Дороги обеспечивают проезд к больничному комплексу Самарской городской больницы № 10.

На Бакинской выполнен ремонт: обновлено асфальтобетонное покрытие, люки и решетки дождеприемных колодцев установлены на проектные отметки. Кроме того, отремонтированы парковочные карманы напротив больниц в ближайшее время нанесут разметку. На Медицинской выполнено фрезерование, ведется подготовка к ремонту тротуаров.

В Тольятти в этом году обновляют два участка общей протяженностью 1,2 км. На Приморском бульваре, где расположена городская поликлиника № 1, обновлено дорожное покрытие, установлены люки и решетки на проектные отметки. В ближайшее время подрядчик приступит к ремонту остановочных площадок и подходов к ним. На ул. Самарской (от Чапаева до Максима Горького), ведущей к гинекологическому отделению Тольяттинской городской клинической больницы № 1, выполнено фрезерование старого покрытия.

На региональных трассах запланировано обновление 90,9 км покрытия в шести муниципальных районах: Кошкинском, Сергиевском, Борском, Волжском, Приволжском и Нефтегорском. Работы на всех участках уже ведутся, а на некоторых уже завершены.

Так, полностью обновлена дорога "Сергиевск — Большая Чесноковка" — Кандабулак" — Красносельское протяженностью 6,7 км: уложено новое покрытие, отсыпаны обочины, нанесена разметка. Участок проходит по ул. Советской — главной улице с. Красносельское. В селе нет медицинских учреждений, жители добираются по этой дороге до ближайшего ФАПа в поселке Ровное, где в прошлом году также по нацпроекту обновили дорожное покрытие, построили тротуары и освещение.

21 июня в России празднуется День медицинского работника. В Самарской области реализуется комплексная стратегия, направленная на повышение уровня комфорта в сфере здравоохранения. В рамках данной стратегии приоритетное значение придается ремонту дорожного покрытия на маршрутах, обеспечивающих подъезд к поликлиническим учреждениям, стационарам и иным объектам социальной инфраструктуры. Обновление таких маршрутов — один из приоритетов национального проекта "Инфраструктура для жизни", реализуемого по поручению президента России Владимира Путина и находящегося на личном контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

 

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