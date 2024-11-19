Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Правительство Самарской области не отказалось от планов по строительству второго этапа магистрали Центральной. Сейчас прорабатываются вопросы финансирования. Об этом во вторник, 19 ноября, во время заседания профильного комитета губдумы сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог Сергей Неретин.
Он напомнил, что второй этап магистрали Центральной будет проходить по пр. Карла Маркса в Самаре — от Ракитовского шоссе до пр. Кирова.
"Проект есть. Губернатор выходил с ним к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы получили федеральное финансирование. Сейчас этот вопрос находится в проработке", — рассказал Сергей Неретин.
Сейчас продолжается строительство первого этапа магистрали Центральной — от Ракитовского шоссе до Обводной дороги. На этом участке будет располагаться несколько многоуровневых развязок.
Последние комментарии
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.