Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Правительство Самарской области не отказалось от планов по строительству второго этапа магистрали Центральной. Сейчас прорабатываются вопросы финансирования. Об этом во вторник, 19 ноября, во время заседания профильного комитета губдумы сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог Сергей Неретин.

Он напомнил, что второй этап магистрали Центральной будет проходить по пр. Карла Маркса в Самаре — от Ракитовского шоссе до пр. Кирова.

"Проект есть. Губернатор выходил с ним к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы получили федеральное финансирование. Сейчас этот вопрос находится в проработке", — рассказал Сергей Неретин.

Сейчас продолжается строительство первого этапа магистрали Центральной — от Ракитовского шоссе до Обводной дороги. На этом участке будет располагаться несколько многоуровневых развязок.