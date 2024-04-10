На магистрали "Центральная" начали укладывать асфальт

На дорожной развязке магистрали "Центральной" у пос. Петра Дубрава началась укладка асфальта.

Видео со стройки выложил блогер Александр Карягин.

На большинстве съездов уже лежит асфальтовое полотно, а над дорогой уложены балки будущего путепровода.

Напомним, что из-за работ на "Центральной" с 20 апреля изменена схема движения на Ракитовском шоссе.

Строительство планируется завершить до 1 ноября 2025 года.