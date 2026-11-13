На Ленинградской в Самаре открылась первая сеть уличного Wi-Fi

В Самарской области продолжается работа по развитию доступной цифровой инфраструктуры: на улице Ленинградской в Самаре открылась первая сеть публичного уличного Wi-Fi. Бесплатный и стабильный интернет появился на одной из самых популярных пешеходных и туристических артерий города. Проект инициирован и реализован компанией "Волгогазтелеком".
Важность создания комфортной и современной среды для жителей региона, в том числе через развитие цифровых сервисов и расширение доступа к интернету, неоднократно подчеркивал глава региона Вячеслав Федорищев. В настоящее время более 80% жителей региона получают государственные и муниципальные услуги через электронные сервисы. На доступность цифровых услуг направлен национальный проект "Экономика данных и цифровая трансформация государства".
Зона покрытия протяженностью около километра охватывает участок от улицы Куйбышева до Галактионовской. Для обеспечения качественного сигнала на маршруте установлено порядка 20 современных точек доступа. Точки связи компания "Волгогазтелеком" строила с запасом: мощности сети рассчитаны на пиковые нагрузки в высокий сезон и способны обеспечивать скоростной связью тысячи людей одновременно.
"Появление публичного Wi-Fi в знаковом для горожан и популярном у туристов месте сделает его еще более комфортным. Теперь гости и жители города могут оставаться на связи, делиться фото и видео в реальном времени, совершать звонки, удаленно работать и пользоваться цифровыми сервисами без ограничений. Оператор связи обеспечил бесшовное соединение между точками", — отметил заместитель министра цифрового развития и связи Самарской области Павел Гокин.
Компания "Волгогазтелеком" отмечает надежность и безопасность подключения. "Технологии качественные: оптика подведена к каждому роутеру, сами роутеры установлены на фасадах объектов недвижимости. Все защищено, все закрыто — никаких взломов просто невозможно. Сеть смонтирована отдельно, специально установлена защита и верификация через мобильную связь", — отметил Николай Прощалыкин, генеральный директор телекоммуникационной компании.
Для жителей это не просто техническая новация, а реальная повседневная польза. "Теперь будет очень удобно: не пользоваться своим интернетом в зависимости от оператора, а подключаться к Wi-Fi", — поделилась жительница Самары Елена Зиброва.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...