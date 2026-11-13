Самарская область принимает участие в проекте АСИ по реабилитации для участников СВО с ампутацией

Представители Кадрового центра "Работа России" Самарской области вошли в состав экспертной команды региона, которая присоединилась к масштабной работе по созданию эффективного решения по жизненной ситуации "Социальная реабилитация участников СВО с ампутацией конечностей". Проект реализуется Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с Госкорпорацией "Росатом".
В команду региона вошли также: руководитель Ассоциации ветеранов Самарской области, выпускник "Школы героев" Максим Меделяев, Уполномоченный по правам инвалидов Самарской области Екатерина Куприянова, представители министерства здравоохранения Самарской области и Уполномоченного МФЦ Самарской области.
Команда уже успешно прошла очное обучение и сейчас участвует в интенсивном 15-недельном Акселераторе. Это не просто теория: упор сделан на реальные исследования и решение конкретных проблем.
В ходе подготовки специалисты провели глубинное исследование среди ветеранов СВО с ампутацией конечностей и членов их семей, сотрудников протезно-ортопедических предприятий, работников Кадровых центров "Работа России" и Фонда "Защитники Отечества", а также работодателей региона. Главная цель — выявить барьеры на каждом этапе социальной реабилитации и трудоустройства, чтобы устранить их.
В Кадровом центре "Работа России" Самарской области состоялся мозговой штурм. Модератором мероприятия выступила заместитель директора Кадрового центра "Работа России" Самарской области Наталья Чегодаева. Команда региона проработала конкретные решения проблем, которые мешают участникам СВО с ампутацией возвращаться к активной социальной и трудовой жизни.
"Наша задача — создать систему, где каждый защитник Отечества сможет получить необходимую помощь быстро и качественно. Результатом Акселератора станут реальные инструменты, которые улучшат качество жизни людей с ампутацией конечностей", — прокомментировала Наталья Чегодаева.
Проект продолжает развиваться: впереди у команды Самарской области новые этапы Акселератора, исследования и проработка решений.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...