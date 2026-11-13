Самарская область принимает участие в проекте АСИ по реабилитации для участников СВО с ампутацией

Представители Кадрового центра "Работа России" Самарской области вошли в состав экспертной команды региона, которая присоединилась к масштабной работе по созданию эффективного решения по жизненной ситуации "Социальная реабилитация участников СВО с ампутацией конечностей". Проект реализуется Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с Госкорпорацией "Росатом".

В команду региона вошли также: руководитель Ассоциации ветеранов Самарской области, выпускник "Школы героев" Максим Меделяев, Уполномоченный по правам инвалидов Самарской области Екатерина Куприянова, представители министерства здравоохранения Самарской области и Уполномоченного МФЦ Самарской области.

Команда уже успешно прошла очное обучение и сейчас участвует в интенсивном 15-недельном Акселераторе. Это не просто теория: упор сделан на реальные исследования и решение конкретных проблем.

В ходе подготовки специалисты провели глубинное исследование среди ветеранов СВО с ампутацией конечностей и членов их семей, сотрудников протезно-ортопедических предприятий, работников Кадровых центров "Работа России" и Фонда "Защитники Отечества", а также работодателей региона. Главная цель — выявить барьеры на каждом этапе социальной реабилитации и трудоустройства, чтобы устранить их.

В Кадровом центре "Работа России" Самарской области состоялся мозговой штурм. Модератором мероприятия выступила заместитель директора Кадрового центра "Работа России" Самарской области Наталья Чегодаева. Команда региона проработала конкретные решения проблем, которые мешают участникам СВО с ампутацией возвращаться к активной социальной и трудовой жизни.

"Наша задача — создать систему, где каждый защитник Отечества сможет получить необходимую помощь быстро и качественно. Результатом Акселератора станут реальные инструменты, которые улучшат качество жизни людей с ампутацией конечностей", — прокомментировала Наталья Чегодаева.

Проект продолжает развиваться: впереди у команды Самарской области новые этапы Акселератора, исследования и проработка решений.