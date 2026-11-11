Самарская область стала победителем премии "Маршрут года" в шести номинациях

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В понедельник, 9 ноября, в Нижнем Новгороде состоялся общенациональный финал всероссийской туристской премии "Маршрут года", в котором приняли участие 257 проектов из 41 региона. Проекты Самарской области получили награды в шести номинациях.

Фото: Министерство туризма СО