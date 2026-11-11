16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область стала победителем премии "Маршрут года" в шести номинациях В Тольятти продолжается реализация проекта по обустройству туристского кода центра города Министерство туризма Самарской области запускает конкурс "Лидеры цифровой трансформации туризма Самарской области" ВТБ: 61% жителей ПФО за год совершили поездки с культурной программой Самарская область успешно выступила в полуфинале всероссийских туристских премий "Туристический сувенир" и "Маршрут года"

Туризм Общество

Самарская область стала победителем премии "Маршрут года" в шести номинациях

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 75
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 9 ноября, в Нижнем Новгороде состоялся общенациональный финал всероссийской туристской премии "Маршрут года", в котором приняли участие 257 проектов из 41 региона. Проекты Самарской области получили награды в шести номинациях.

Фото: Министерство туризма СО

Гран-при в номинации "Маршрут, посвященный Году единства народов России", получил проект "Самоцветы Приволжья" (Куйбышевский филиал АО "ФПК").

1 место в номинации "Лучший маршрут научно-популярного туризма" — проект "Крылья науки" (АНО ЦДТ "Лаванда", автор — Соловова Алла Борисовна).

1 место в номинации "Лучший активно-приключенческий маршрут" — проект "Рассвет в Жигулевских горах + кофе — яхтинг" (Лодочникова Ольга Константиновна, ООО "ЯХТЫ МС", Мейтис Наталья Михайловна, г. Тольятти).

2 место в номинации "Лучший военно-исторический маршрут" — проект "Последний школьный вальс (АНО ЦДТ "Лаванда", Новоселова Юлия Васильевна).

3 место в номинации "Маршрут инклюзивного туризма с доступной средой" — проект "Туризм без границ" (ГБУ СО "Туристский информационный центр").

Специальный диплом "За поиск сценария для автомобильного семейного путешествия" в номинации "Лучший маршрут автомобильного туризма" — проект "В поисках аленького цветочка. Самарская область" (ГБУ СО "Туристский информационный центр").

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

Фото на сайте

В Самаре прошел Парад Памяти

В Самаре прошел Парад Памяти

Такая зимняя осень: в Самаре выпал первый снег

Такая зимняя осень: в Самаре выпал первый снег

XIII Транссибирский Арт-Фестиваль завершился концертом в Самаре

XIII Транссибирский Арт-Фестиваль завершился концертом в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6