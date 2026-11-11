Самарская область стала победителем премии "Маршрут года" в шести номинациях

В понедельник, 9 ноября, в Нижнем Новгороде состоялся общенациональный финал всероссийской туристской премии "Маршрут года", в котором приняли участие 257 проектов из 41 региона. Проекты Самарской области получили награды в шести номинациях.
Гран-при в номинации "Маршрут, посвященный Году единства народов России", получил проект "Самоцветы Приволжья" (Куйбышевский филиал АО "ФПК").
1 место в номинации "Лучший маршрут научно-популярного туризма" — проект "Крылья науки" (АНО ЦДТ "Лаванда", автор — Соловова Алла Борисовна).
1 место в номинации "Лучший активно-приключенческий маршрут" — проект "Рассвет в Жигулевских горах + кофе — яхтинг" (Лодочникова Ольга Константиновна, ООО "ЯХТЫ МС", Мейтис Наталья Михайловна, г. Тольятти).
2 место в номинации "Лучший военно-исторический маршрут" — проект "Последний школьный вальс (АНО ЦДТ "Лаванда", Новоселова Юлия Васильевна).
3 место в номинации "Маршрут инклюзивного туризма с доступной средой" — проект "Туризм без границ" (ГБУ СО "Туристский информационный центр").
Специальный диплом "За поиск сценария для автомобильного семейного путешествия" в номинации "Лучший маршрут автомобильного туризма" — проект "В поисках аленького цветочка. Самарская область" (ГБУ СО "Туристский информационный центр").
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....