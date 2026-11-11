Теннисисты из Самарской области успешно выступили на турнире по пиклболу

Спортсмены Федерации тенниса Самарской области в составе сборной команды России выступили на международном турнире по пиклболу (малому теннису) European Pickleball Open 2026 в Турции.
Все шесть наших юниоров стали призерами европейских соревнований, завоевав 10 призовых результатов в разных дисциплинах.
Одиночный разряд, 10-14 лет: Виктория Марулина (Самара), Мария Гришина (Тольятти), Николь Платонова (Самара), Даниил Голинских (Тольятти)
Парный разряд, 10-14 лет: Виктория Марулина, Николь Платонова; Мария Гришина, Алиса Юнусова (Самара); Даниил Голинских, Станислав Колесников (Тольятти).
Смешанный парный разряд, 10-14 лет: Виктория Марулина, Станислав Колесников; Николь Платонова, Даниил Голинских.
Смешанный парный разряд, 15-17 лет: Мария Гришина, Шимон Валиш (Чехия).
"Для Федерации тенниса Самарской области это особенное событие. Вместе с нашими партнерами мы собрали команду юных спортсменов, провели отбор, организовали тренировочный процесс, подготовили участников к международным соревнованиям и обеспечили поездку в Турцию. Подготовка стартовала только в марте, поэтому результат превзошел все ожидания, Особенно приятно, что ребята добились результатов сразу в нескольких дисциплинах — одиночной, парной и смешанной. Для всех нас это важный этап спортивного развития и опыт соревнований с зарубежными спортсменами. За каждой медалью стоят тренировки, дисциплина, работа тренеров, поддержка родителей и огромный труд самих спортсменов", — поделился тренер Александр Герасимов.
Последние комментарии
Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
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