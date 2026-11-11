16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Теннисисты из Самарской области успешно выступили на турнире по пиклболу Самарские спортсмены привезли 23 медали с чемпионата и первенства мира по спортивному метанию ножа Спортивный комплекс для адаптивных видов спорта открывается в Новокуйбышевске В Самаре состоялся юношеский турнир по следж-хоккею Награждены лучшие организаторы областной физкультурно-спортивной акции "Лето в стиле ГТО"

Остальные Спорт

Теннисисты из Самарской области успешно выступили на турнире по пиклболу

АНКАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Спортсмены Федерации тенниса Самарской области в составе сборной команды России выступили на международном турнире по пиклболу (малому теннису) European Pickleball Open 2026 в Турции.

Все шесть наших юниоров стали призерами европейских соревнований, завоевав 10 призовых результатов в разных дисциплинах.

Одиночный разряд, 10-14 лет: Виктория Марулина (Самара), Мария Гришина (Тольятти), Николь Платонова (Самара), Даниил Голинских (Тольятти)

Парный разряд, 10-14 лет: Виктория Марулина, Николь Платонова; Мария Гришина, Алиса Юнусова (Самара); Даниил Голинских, Станислав Колесников (Тольятти).

Смешанный парный разряд, 10-14 лет: Виктория Марулина, Станислав Колесников; Николь Платонова, Даниил Голинских.

Смешанный парный разряд, 15-17 лет: Мария Гришина, Шимон Валиш (Чехия).

"Для Федерации тенниса Самарской области это особенное событие. Вместе с нашими партнерами мы собрали команду юных спортсменов, провели отбор, организовали тренировочный процесс, подготовили участников к международным соревнованиям и обеспечили поездку в Турцию. Подготовка стартовала только в марте, поэтому результат превзошел все ожидания, Особенно приятно, что ребята добились результатов сразу в нескольких дисциплинах — одиночной, парной и смешанной. Для всех нас это важный этап спортивного развития и опыт соревнований с зарубежными спортсменами. За каждой медалью стоят тренировки, дисциплина, работа тренеров, поддержка родителей и огромный труд самих спортсменов", — поделился тренер Александр Герасимов.

Гид потребителя

Последние комментарии

маргарита брындина 24 сентября 2017 16:31 "Мистер Вселенная-2017" из Самары: "Я человек скромный от природы"

Какой красавчик)))

Александр Визгалин 07 декабря 2014 19:34 В Новокуйбышевске среди школьников прошли соревнования по авиамодельному спорту

Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.

Boris Gorodetsky 22 августа 2014 07:02 Депутат Александр Гусев: "Территория парка "Молодежный" от строительства Дворца единоборств не пострадает"

Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....

Vladimir Ignatev 21 мая 2014 05:30 В Красноярском районе открыли новый универсальный спортзал

Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.

Иванов Александр 21 октября 2013 13:53 "Буревестники" сразятся за Кубок Самары по американскому футболу с московскими "Драконами"

"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...

Фото на сайте

В Самаре прошел Парад Памяти

В Самаре прошел Парад Памяти

Такая зимняя осень: в Самаре выпал первый снег

Такая зимняя осень: в Самаре выпал первый снег

XIII Транссибирский Арт-Фестиваль завершился концертом в Самаре

XIII Транссибирский Арт-Фестиваль завершился концертом в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6