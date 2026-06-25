Самарские велосипедистки привезли золото и серебро с чемпионата России по велоспорту

В Ижевске завершился чемпионат и первенство России по велосипедному спорту на шоссе. Спортсменки из Самарской области ярко заявили о себе сразу в двух дисциплинах.
Марина Комина и Дарья Фомина завоевали серебро в парной гонке на 25 км среди женщин, показав результат 33:20 минут.
А в командной гонке преследования на 50 км они вместе с партнершами стали чемпионками страны: команда "Удмуртская Республика/Самарская область" (Марина Комина, Ирина Юдакова, Дарья Фомина, Ксения Цымбалюк) преодолела дистанцию за 1:06:02.
Таким образом, Комина и Фомина вернулись с турнира с двумя наградами — золотом и серебром, подтвердив высокий уровень самарской велосипедной школы.
Последние комментарии
Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...