Самарские велосипедистки привезли золото и серебро с чемпионата России по велоспорту

В Ижевске завершился чемпионат и первенство России по велосипедному спорту на шоссе. Спортсменки из Самарской области ярко заявили о себе сразу в двух дисциплинах.

Марина Комина и Дарья Фомина завоевали серебро в парной гонке на 25 км среди женщин, показав результат 33:20 минут.

А в командной гонке преследования на 50 км они вместе с партнершами стали чемпионками страны: команда "Удмуртская Республика/Самарская область" (Марина Комина, Ирина Юдакова, Дарья Фомина, Ксения Цымбалюк) преодолела дистанцию за 1:06:02.

Таким образом, Комина и Фомина вернулись с турнира с двумя наградами — золотом и серебром, подтвердив высокий уровень самарской велосипедной школы.