Итоги первого чемпионата России по грэвелу: самарский велосипедист взял золото

В Шарташском лесном парке (Екатеринбург) прошел первый официальный чемпионат России по грэвелу. Эта дисциплина стремительно набирает популярность: она сочетает скорость шоссейных гонок и сложность езды по гравийным трассам вне асфальта. В Шарташском лесном парке (Екатеринбург) прошел первый официальный чемпионат России по грэвелу. Эта дисциплина стремительно набирает популярность: она сочетает скорость шоссейных гонок и сложность езды по гравийным трассам вне асфальта.

На турнире ярко выступили спортсмены из Самарской области. В мужской категории победу одержал Максим Гоголев - он завоевал титул чемпиона России по грэвелу. Среди женщин самарские спортсменки также поднялись на пьедестал: Елизавета Тисленко стала серебряным призером, а Дарья Тисленко - бронзовым.







