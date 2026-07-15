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Итоги первого чемпионата России по грэвелу: самарский велосипедист взял золото

ЕКАТЕРИНБУРГ. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские велосипедисты отличились на первом официальном чемпионате России по грэвелу в Екатеринбурге. Об этом сообщила Федерация велосипедного спорта Самарской области.

Фото: Федерация велосипедного спорта Самарской области
 
В Шарташском лесном парке (Екатеринбург) прошел первый официальный чемпионат России по грэвелу. Эта дисциплина стремительно набирает популярность: она сочетает скорость шоссейных гонок и сложность езды по гравийным трассам вне асфальта.
 
На турнире ярко выступили спортсмены из Самарской области. В мужской категории победу одержал Максим Гоголев - он завоевал титул чемпиона России по грэвелу. Среди женщин самарские спортсменки также поднялись на пьедестал: Елизавета Тисленко стала серебряным призером, а Дарья Тисленко - бронзовым.



 
 

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