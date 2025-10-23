В Самарской области возрождают лапту

В Самаре энтузиасты собрали команду и приглашают желающих научиться играть в лапту.

Лапта выросла до официального вида спорта, в России в нее играют по единым современным правилам, она входит в Единую всероссийскую спортивную классификацию.

"Любой вид спорта несет культуру того народа, которому он принадлежит. Лапта обладает уникальным национальным кодом. Как бейсбол или крикет, которые погружают в культуру Америки и Англии, соответственно. Очень важно, чтобы и мы, и наши дети помнили и могли гордиться историей России. Из этого складывается патриотизм и возможность крепко стоять на ногах, вне зависимости от внешних факторов", - считает капитан команды по лапте в Самарской области Александр Карелин.

Научиться играть в лапту можно за одно занятие. В финансовом плане игра доступна каждому: для нее не требуются дорогостоящий инвентарь или специальная форма. Также лапта позволяет поддерживать прекрасную физическую форму, развивает скорость, ловкость и коммуникативные навыки.

Энтузиасты, развивающие лапту в Самарской области, приглашают желающих на тренировки. Можно прийти и посмотреть или попробовать сыграть. Есть возможность просто ходить на тренировки или войти в формирующуюся постоянную команду лаптистов Самарской области.

Занятия проходят по средам с 22:30 до 24:0, в манеже РФЛ на ул. Революционной, 64, корп. 1. Обучение бесплатное.

У проекта есть группа в сети "ВКонтакте" - "Русская лапта Самара".