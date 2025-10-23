Сызранский завод "Нефтемаш" выставили на продажу

В Сызрани продают крупное предприятие. Это завод "Нефтемаш", который располагается на ул. Миpa, 1а.
Согласно объявлению на одном из интернет-агрегаторов, стоимость предприятия оценили в 299 млн рублей. За эту сумму покупатель получит земельный участок площадью 26,7 Га, на котором расположен комплекс производственных зданий, в том числе литейный, кузнечный, кузовной цеха, подстанции, склады, а также железнодорожную ветку c выхoдoм на cтанцию Кашпир.
Завод "Нефтемаш" был организован в 1942 году на базе ремонтно-механических мастерских. Сначала он занимался ремонтом и изготовлением нестандартизированного оборудования для зарождавшейся нефтяной отрасли Поволжья. Затем начал специализироваться на производстве нефтепромыслового оборудования и нефтеаппаратуры. Там работали более 600 человек.
Несколько лет назад предприятие обанкротилось. В последние годы работы им владела екатеринбургская промышленная группа "Генерация". На данный момент она также ликвидирована из-за банкротства.
Последние комментарии
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)