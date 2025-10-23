16+
Сюжеты:
Сызранский завод "Нефтемаш" выставили на продажу

ТЭК Экономика и бизнес

Сызранский завод "Нефтемаш" выставили на продажу

СЫЗРАНЬ. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Сызрани продают крупное предприятие. Это завод "Нефтемаш", который располагается на ул. Миpa, 1а.

Согласно объявлению на одном из интернет-агрегаторов, стоимость предприятия оценили в 299 млн рублей. За эту сумму покупатель получит земельный участок площадью 26,7 Га, на котором расположен комплекс производственных зданий, в том числе литейный, кузнечный, кузовной цеха, подстанции, склады, а также железнодорожную ветку c выхoдoм на cтанцию Кашпир.

Завод "Нефтемаш" был организован в 1942 году на базе ремонтно-механических мастерских. Сначала он занимался ремонтом и изготовлением нестандартизированного оборудования для зарождавшейся нефтяной отрасли Поволжья. Затем начал специализироваться на производстве нефтепромыслового оборудования и нефтеаппаратуры. Там работали более 600 человек.

Несколько лет назад предприятие обанкротилось. В последние годы работы им владела екатеринбургская промышленная группа "Генерация". На данный момент она также ликвидирована из-за банкротства.

