АО "Транснефть - Приволга" реконструировало участки двух нефтепроводов в Самарской области

АО "Транснефть - Приволга" (дочернее предприятие ПАО "Транснефть") завершило реконструкцию участков магистральных нефтепроводов (МН) Муханово — Куйбышев и Кулешовка — Куйбышев в Самарской области. Общая протяженность замененных участков — более 7 км.

Проведена плановая замена двух участков линейной части трубопровода Кулешовка — Куйбышев диаметром 530 мм протяженностью 6 и 1 км. На МН Муханово — Куйбышев диаметром 720 мм выполнена замена и подключение участка протяженностью 0,3 км с подводным переходом через р. Самару. При реконструкции использованы отечественные электросварные трубы из углеродистой стали высокого класса прочности, рассчитанные на эксплуатацию при низких температурах. Обеспечена электрохимическая защита замененных участков.

Подключение участков выполнено во время плановой остановки транспортировки нефти с учетом требований природоохранного законодательства и соблюдением правил промышленной безопасности. Перед началом работ проведены гидравлические испытания нефтепроводов на прочность и герметичность, а также внутритрубная диагностика.

Также в регламентные сроки проведен комплекс предупредительных ремонтных работ на других нефтепроводах и нефтеперекачивающих станциях (НПС). На МН Гурьев — Куйбышев вырезаны три дефектных участка, а на НПС "Муханово" к технологическим трубопроводам подключен трубопровод сбора утечек и дренажа. Кроме того, на площадочных объектах и линейной части МН специалисты осуществили вырезку, замену шаровых кранов и средний ремонт запорной арматуры.

Обновление фондов нефтепроводной инфраструктуры АО "Транснефть - Приволга" — одно из главных направлений программы технического перевооружения и реконструкции объектов, цель которой — повышение эксплуатационной надежности линейной части нефтепроводов и оборудования НПС.

В настоящее время транспортировка сырья по всем магистральным нефтепроводам осуществляется в штатном режиме.