16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АО "Транснефть - Приволга" реконструировало участки двух нефтепроводов в Самарской области АО "Транснефть - Приволга" завершило подготовку объектов к осенне-зимнему периоду АО "Транснефть — Приволга" провело пожарное учение на производственном объекте в Республике Татарстан Сильные в деле и в спорте: команда "Самаранефтегаза" среди призёров Летних игр "Роснефти" по разным видам спорта Нефтекомпания "Недра" выставила на продажу свой бизнес за 700 млн рублей

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" реконструировало участки двух нефтепроводов в Самарской области

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Транснефть - Приволга" (дочернее предприятие ПАО "Транснефть") завершило реконструкцию участков магистральных нефтепроводов (МН) Муханово — Куйбышев и Кулешовка — Куйбышев в Самарской области. Общая протяженность замененных участков — более 7 км.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Проведена плановая замена двух участков линейной части трубопровода Кулешовка — Куйбышев диаметром 530 мм протяженностью 6 и 1 км. На МН Муханово — Куйбышев диаметром 720 мм выполнена замена и подключение участка протяженностью 0,3 км с подводным переходом через р. Самару. При реконструкции использованы отечественные электросварные трубы из углеродистой стали высокого класса прочности, рассчитанные на эксплуатацию при низких температурах. Обеспечена электрохимическая защита замененных участков.

Подключение участков выполнено во время плановой остановки транспортировки нефти с учетом требований природоохранного законодательства и соблюдением правил промышленной безопасности. Перед началом работ проведены гидравлические испытания нефтепроводов на прочность и герметичность, а также внутритрубная диагностика.

Также в регламентные сроки проведен комплекс предупредительных ремонтных работ на других нефтепроводах и нефтеперекачивающих станциях (НПС). На МН Гурьев — Куйбышев вырезаны три дефектных участка, а на НПС "Муханово" к технологическим трубопроводам подключен трубопровод сбора утечек и дренажа. Кроме того, на площадочных объектах и линейной части МН специалисты осуществили вырезку, замену шаровых кранов и средний ремонт запорной арматуры.

Обновление фондов нефтепроводной инфраструктуры АО "Транснефть - Приволга" — одно из главных направлений программы технического перевооружения и реконструкции объектов, цель которой — повышение эксплуатационной надежности линейной части нефтепроводов и оборудования НПС.

В настоящее время транспортировка сырья по всем магистральным нефтепроводам осуществляется в штатном режиме.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2