Независимая нефтегазовая компания ввела в эксплуатацию новое месторождение в Самарской области

ООО "ННК-Самаранефтегаз", входящее в состав Независимой нефтегазовой компании, ввело в эксплуатацию Исаклинское месторождение Самарской области. Всего с начала 2025 года по результатам бурения новых поисково-разведочных скважин на Успенском, Гусихинском и Дальнем лицензионных участках, входящих в активы Независимой нефтегазовой компании, в Самарской области открыты три новых нефтяных месторождения.

Фото: предоставлено ООО "ННК-Самаранефтегаз"