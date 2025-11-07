Независимая нефтегазовая компания ввела в эксплуатацию новое месторождение в Самарской области

ООО "ННК-Самаранефтегаз", входящее в состав Независимой нефтегазовой компании, ввело в эксплуатацию Исаклинское месторождение Самарской области. Всего с начала 2025 года по результатам бурения новых поисково-разведочных скважин на Успенском, Гусихинском и Дальнем лицензионных участках, входящих в активы Независимой нефтегазовой компании, в Самарской области открыты три новых нефтяных месторождения.
Благодаря реализации масштабных сейсморазведочных работ, бурению поисково-оценочных скважин и проведению научно-исследовательских мероприятий с начала деятельности Группы ННК в Самарском регионе открыто 37 нефтяных месторождений. ООО "ННК-Самаранефтегаз" входит в тройку лидеров нефтедобывающих предприятий Самарской области.
Независимая нефтегазовая компания на постоянной основе ведет работу, направленную на развитие ресурсной базы и увеличение объемов добычи нефти в рамках стратегии геологоразведочных работ. Восполнение запасов углеводородного сырья обеспечивает надежный фундамент для поступательного развития АО "ННК".
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее