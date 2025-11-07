16+
Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Независимая нефтегазовая компания ввела в эксплуатацию новое месторождение в Самарской области

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ООО "ННК-Самаранефтегаз", входящее в состав Независимой нефтегазовой компании, ввело в эксплуатацию Исаклинское месторождение Самарской области. Всего с начала 2025 года по результатам бурения новых поисково-разведочных скважин на Успенском, Гусихинском и Дальнем лицензионных участках, входящих в активы Независимой нефтегазовой компании, в Самарской области открыты три новых нефтяных месторождения.

Фото: предоставлено ООО "ННК-Самаранефтегаз"

Благодаря реализации масштабных сейсморазведочных работ, бурению поисково-оценочных скважин и проведению научно-исследовательских мероприятий с начала деятельности Группы ННК в Самарском регионе открыто 37 нефтяных месторождений. ООО "ННК-Самаранефтегаз" входит в тройку лидеров нефтедобывающих предприятий Самарской области.

Независимая нефтегазовая компания на постоянной основе ведет работу, направленную на развитие ресурсной базы и увеличение объемов добычи нефти в рамках стратегии геологоразведочных работ. Восполнение запасов углеводородного сырья обеспечивает надежный фундамент для поступательного развития АО "ННК".

