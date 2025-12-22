16+
Власть и политика

Прокурора Самары перевели в Новокуйбышевск

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Артем Ярыгин, с января 2021 года, возглавлявший прокуратуру Самары, переведен на должность прокурора Новокуйбышевска. Такие данные отображены на сайте прокуратуры Самарской области.

Фото: Прокуратура Самарской области

Вероятно, перестановка связана с плановой ротацией — у Ярыгина истек 5-летний контракт.

Новый прокурор Самары пока не назначен. 

Артему Ярыгину 45 лет. До переезда в Самару он работал старшим помощником прокурора Оренбургской области по организационным вопросам и контролю исполнения.

