Прокурора Самары перевели в Новокуйбышевск

Артем Ярыгин, с января 2021 года, возглавлявший прокуратуру Самары, переведен на должность прокурора Новокуйбышевска. Такие данные отображены на сайте прокуратуры Самарской области.

Фото: Прокуратура Самарской области