"Партийный десант" проверил организацию горячего питания в самарских школах

Депутаты фракции "Единая Россия" городской Думы Самары вместе с членами Общественного молодежного парламента и Общественного совета оценили не только меню, но и состояние столовых, соблюдение санитарных норм и температурного режима в четырех самарских школах.

Всего в Самаре семь школ, куда готовые блюда доставляют специализированные комбинаты питания. Четыре из них проверил "партийный десант" депутатов городской Думы: это школы № 13, № 63 в Самарском районе и школы № 89, № 109 в Промышленном.

"В тех учреждениях, где питание привозное, крайне важно строгое соблюдение температурного режима. Дети должны получать горячие и полезные обеды, — подчеркнул председатель городской Думы Сергей Рязанов. — Подобные выезды мы проводим регулярно, они позволяют выстроить диалог с директорами, родителями и оперативно решать возникающие вопросы. Наша общая цель проста — сделать так, чтобы каждый ребенок учился в достойных условиях".

Проверка затронула школы, где еду доставляют специализированные комбинаты питания. В школе № 13, например, горячее питание получают более 400 учеников. Чтобы сохранить блюда горячими, здесь используют специальные термосы, а доставку организуют несколько раз в день — отдельно для каждой смены.

Второй точкой маршрута стала старейшая школа Самары — № 63. Она ведет свою историю с 1825 г. и в прошлом году отметила 200-летие. В нынешнем здании, "Доме Лаптева", на ул. Степана Разина, располагается с 1880 года. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

В школе депутаты пообщались с самими учениками. "Кто оценит школьный обед лучше, чем сам ученик? Дети довольны, говорят, что вкусно. Для нас, как для родителей, это самое главное — знать, что дети едят с удовольствием", — отметила депутат Анна Сараева.

В школах № 9 и № 109 парламентарии также осмотрели пищеблоки, оборудование и изучили меню.

"Контроль за организацией питания был и остается нашим безусловным приоритетом, — сказал Вячеслав Звягинцев, председатель профильного комитета. — Приятно видеть, что в школах, которые мы сегодня посетили, этот вопрос на должном уровне. Чистота, порядок, качество услуг у разных поставщиков — хорошее".

При этом он отметил, что не везде есть возможность готовить на месте: "Хотелось бы, чтобы такая возможность была в каждой школе, но не везде это физически возможно".

По итогам проверки депутаты наметили дальнейшие шаги. В планах — обсудить возможность сокращения количества конкурсных процедур (сейчас школы проводят торги три раза в год), а также проверить, насколько качественно и своевременно поставщики выполняют контракты. Кроме того, отдельное внимание уделят работе школьных буфетов.

"Единая Россия" в рамках народной программы партии законодательно обеспечила исполнение задачи по организации бесплатного горячего питания для учеников с 1 по 4 класс, которую поставил президент в послании Федеральному Собранию в 2020 года.