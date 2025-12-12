При поддержке "Единой России" отремонтируют 800 студенческих общежитий по всей стране

Программа стартовала в 2025 г. - партия добилась дополнительного финансирования на выполнение поручения президента.

"Единая Россия" вместе с активом "Молодой Гвардии" и Минобрнауки ведет системный мониторинг работ по капремонту общежитий вузов - сейчас они идут в 109 зданиях 44 регионов. В 2025 г. планово обновят 36 общежитий.

"Реализация этой программы - часть Народной программы партии. Мы обеспечиваем ее в бюджете. До конца 2026 года планируется окончание ремонтных работ в 55 общежитиях, в 2027 году - еще в 117. Необходимо не ослаблять контроль за эффективностью расходования средств на программу. Итогом нашей совместной работы должно стать создание в высших учебных заведениях необходимых условий для комфортного проживания, обучения и занятий наукой", - подчеркнул руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин на заседании штаба по мониторингу капремонта и строительства студенческих общежитий.

Кроме того, президент поставил задачей развивать по всей стране центры науки и образования. Для этого до 2030 г. необходимо построить 25 университетских кампусов, к 2036 г. их должно быть 40. Завершен конкурсный отбор первых 25 кампусов - их возведут к 2030 году.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга отметил, что для качественной реализации программы капремонта студенческих общежитий по запросу "Единой России" Минобрнауки разработан стандарт капремонта и оснащения общежитий современной инфраструктурой.

"Стандарт отвечает запросу времени, потребностям студентов. Что очень важно, в стандарте отдельно выделена инфраструктура для студенческих семей", - подчеркнул депутат.

Александр Мажуга напомнил, что по инициативе партии в первом чтении принят законопроект о создании инфраструктуры для семейных студентов. Кроме того, обновленные стандарты предусматривают обязательные условия проживания студентов с ограниченными возможностями здоровья.

"Мы говорили о том, что здания необходимо оснастить качественной, хорошей мебелью. Это также сделано. Средства доведены до 23 вузов, оснастили 34 общежития", - сообщил он.

Отдельный блок программы касается обучения сотрудников университетов, вовлеченных в процессы организации и проведения капремонта, рассказал парламентарий. В 2024 г. обучение в пилотном режиме провели для подведомственных организаций Минобрнауки РФ, в 2025 г. оно стало доступно для всех вузов.

Партия также уделяет особое внимание инфраструктуре образовательных организаций ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. На 2025-2030 гг. запланированы работы по 114 объектам, уточнил Александр Мажуга.

Парламентарий предложил уже с января следующего года сформировать единый перечень объектов, в которых предстоят работы по капремонту. Кроме того, в декабре "Единая Россия" запустит опрос студентов о качестве ремонта в тех общежитиях, где обновление необходимо.

Представители Минобрнауки РФ и Минздрава РФ поблагодарили "Единую Россию" за поддержку при реализации программы капремонта студенческих общежитий.

"Хочу поблагодарить "Единую Россию" за поддержку проекта. Минздрав является его активным участником", - сообщил директор финансово-экономического департамента Леонид Шалом.

По его словам, запланирован ремонт таких вузов, как Казанский государственный медицинский университет, Южно-Уральский, Сибирский государственный медицинский университет, Омский государственный медицинский университет и Волгоградский государственный медицинский университет.

Программа мониторинга капремонта студенческих общежитий для "Молодой Гвардии" очень важна, подчеркнул председатель МГЕР Антон Демидов.

"Она предоставляет нам доступ в вузы и общежития, чтобы уделять внимание условиям жизни студентов. С 2022 года мы создали более 300 студенческих штабов, в том числе 76 - в этом году", - сказал он.

Антон Демидов в заключение напомнил, что "Молодая Гвардия" подписала с Минобрнауки РФ соглашение, один из пунктов которого касается мониторинга ремонта общежитий.

Руководитель регионального штаба "Молодой Гвардии Единой России", член регполитсовета и координационного совета МГЕР, депутат Думы Самары, Антон Родионов отметил, что капитально отремонтировать общежития вузов до 2030 г. поручил президент России Владимир Путин по итогам встречи со студентами федеральных вузов еще в 2021 году. Соответствующие положения вошли и в Народную программу партии "Единая Россия".

"Для контроля над реализацией программы капремонта студенческих общежитий мы создали рабочие группы, в которые входят представители вузов, студенческого актива, депутатского корпуса и "Молодой Гвардии". Кроме того, в настоящий момент мы уже заключили 56 соглашений с вузами и ссузами региона о сотрудничестве и создании на их базе первичных объединений МГЕР. Помимо своей основной задачи, эти "первички" будут на месте контролировать ход и сроки капремонта студенческих общежитий вместе с коллегами по депутатскому корпусу и партпроекту "Новая школа", профкомами вузов, активными студентами. При этом силами "Молодой гвардии" будет осуществляться постоянный мониторинг условий проживания студентов в Самарской области".