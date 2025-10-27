Самарский борец Оганес Асланян рассказал о проекте "Выбор сильных"

В Самарской области "Выбор сильных" - партпроект "Единой России" - продолжает менять жизни молодых спортсменов, объединяя массовый спорт, патриотическое воспитание и лучшие традиции отечественных единоборств.

Яркий пример - история 14-летнего воспитанника самарской школы греко-римской борьбы Оганеса Асланяна, который уже имеет второй взрослый разряд и в этом году готовится выполнить норматив кандидата в мастера спорта.

Занимаясь борьбой с 6 лет под руководством отца-тренера, Оганес на себе ощутил перемены, которые принес проект.

- Ты занимаешься борьбой с 6 лет, и твой отец - тренер. Проект "Выбор сильных" что значит лично для тебя?

- Для меня проект "Выбор сильных" значит то, что он позволяет ребятам раскрыться, дает им возможность заниматься в лучших условиях. Раньше мы занимались в старом зале, у нас не хватало матов. Но сейчас проект нам дал и форму, и маты. Но ведь дело не в этом, а в том, что у тебя должно быть желание бороться, заниматься своим любимым спортом. Я хотел бы выразить огромную благодарность Александру Живайкину, президенту Федерации вольной борьбы Самарской области, за то, что он поддерживает все турниры и проводит их для всех нас, для участников из других регионов.

- Ты себя считаешь сильным?

- Я считаю, что быть сильным - это не значит показать свою сильную сторону. Это значит помочь тем, кто слабее тебя, а чужая слабость не делает тебя сильнее.

- В рамках проекта у вас проходят встречи с известными спортсменами, ветеранами спорта, участниками специальной военной операции. Какой опыт для тебя ценнее - спортивный, который ты получаешь здесь, в секции, или жизненный, который тебе передают эти люди?

- Когда чемпион мира рассказывает о том, как он добивался всего, как шел по карьерной лестнице, - это чисто спортивная мотивация: "Делай, как я, и ты тоже так сможешь". А вот когда ребята, которые занимались спортом и сейчас находятся на СВО, рассказывают о том, как нужно помогать своим однополчанам, друзьям, как они помогают жителям новых регионов - это другое, от этого иногда сжимаются кулаки, хочется драться. Тут другая мотивация: "А ты сможешь, как я?"

- Проект "Выбор Сильных" объединяет борьбу, самбо и дзюдо. Ты пробовал себя в других единоборствах?

- Да, я пробовал себя в самбо, мне этот вид спорта очень понравился. Это очень интересный опыт. Хочу сказать спасибо проекту "Выбор Сильных", что он дает такую возможность испытать себя в других видах спорта.

- Что ты сказал бы своим сверстникам, которые еще колеблются, идти им в секцию борьбы или же в самбо, поддерживаемую проектом "Выбор сильный"?

- Сказал бы просто - это их шанс. В это время им предоставляется практически все - залы, форма, вообще все. И проект "Выбор сильных" - не просто название, а открытие всех дверей в мир спорта.

Под эгидой "Выбора сильных" в регионе единоборствами занимается более 26 тыс. человек. Открыты десятки секций в школах, проводятся международные турниры, такие как "Новая высота", и масштабные фестивали.

Заключено стратегическое соглашение с "Движением Первых" для вовлечения еще большего числа молодежи.

Среди героев и наставников проекта - ветераны спецназа, ВДВ, участники СВО, которые на личном примере показывают, что такое настоящий патриотизм и сила духа.

Партпроект "Выбор сильных" еще раз доказывает: инвестиции в спорт - это инвестиции в здоровое, сильное и патриотическое будущее нового поколения.