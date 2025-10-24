"Единая Россия" провела заседание федерального совета первичных отделений партии

По итогам Года первичных отделений "Единая Россия" приняла ряд важных решений. Прежде всего — о форматах содействия и повышения эффективности работы первичек, их помощи жителям, подчеркнул председатель партии Дмитрий Медведев.

"Действуют советы первичек при всех региональных отделениях "Единой России". Эти площадки улучшили взаимодействие между базовым звеном партии, ее региональными и федеральными органами. Мы обязали руководителей региональных и местных отделений, депутатов всех уровней проводить регулярные личные приемы секретарей первичек. А секретари обязательно участвуют во всех партийных мероприятиях, которые проходят на территории их отделений", — сказал он.

По итогам конкурса первичных отделений, который провела "Единая Россия", победители представили лучшие практики выполнения народной программы партии и работы по мобилизации партактива, напомнил Дмитрий Медведев.

"Это особенно важно в преддверии выборов 2026 года. Сегодня отметим победителей", — сказал Председатель "Единой России".

Дмитрий Медведев предложил создать информационную площадку для обмена опытом между партийными первичками. Обмен лучшими практиками, сотрудничество в волонтерских и гуманитарных проектах очень полезны для развития сети первичных организаций, считает Председатель партии.

Секретари первичек представили Дмитрию Медведеву лучшие практики работы на местах.

Секретарь первички № 80 "Голиковка" Петрозаводска в Карелии, первый замруководителя регисполкома партии Екатерина Литвинова предложила развивать институт наставничества среди первичных организаций, работать с молодыми кадрами.

Секретарь первичного отделения № 2024 Обнинска Калужской области, директор Обнинского центра социальной помощи семье и детям "Милосердие" Ирина Халютина предложила утверждать председателей региональных первичных советов сразу на пять лет (сейчас представители первичек утверждаются на 1 год — прим. ред.). По ее словам, это даст возможность совместно с депутатами реализовывать наказы избирателей.

Секретарь первичного отделения "Набережное" Гусиноозерска в Республике Бурятия, председатель районного Совета депутатов Александр Балдаков рассказал, что на базе многих из 756 первичных отделений в республике созданы ТОСы. Это позволяет первичкам участвовать в районных и республиканских конкурсах, выигрывать президентские гранты. Кроме того, Александр Балдаков подчеркнул, что секретарь реготделения, глава республики Алексей Цыденов регулярно проводит встречи с активом первичных отделений "Единой России" — на них выносят местные проблемы и инициативы. Также проходят стратсессии с участием секретарей первичек.

Дмитрий Медведев озвученные практики одобрил, особо отметив, что главам регионов, многие из которых являются также секретарями реготделений партии, стоит проводить встречи с активом первичек.

Кроме того, он ответил на вопросы активистов первичных отделений. Они касались возможности укрупнения партийных первичек в соответствии с муниципальной реформой, расширении форматов проведения собраний первичных отделений, в том числе по ВКС.

Председатель "Единой России" поддержал инициативу сделать конкурс первичек "Единой России" ежегодным и призвал коллег по партии обращать внимание на партийный опыт секретарей первичек при формировании партийного кадрового резерва и рассмотрении кандидатов на управленческие политические должности.

Также он одобрил инициативу секретаря первичного отделения из Самары Павла Чумака сделать отдельную номинацию для секретарей первичек младше 35 лет.

Кроме того, Дмитрий Медведев сообщил, что "Единая Россия" запустит обучающий онлайн-курс для секретарей первичных отделений партии. Он стартует на базе Высшей партийной школы по запросам самих первичек.

Завершая заседание, Дмитрий Медведев подчеркнул важность налаживания взаимодействия всех партийных структур в преддверии масштабной думской кампании.

"Наша цель заключается в полноценной победе на выборах в Государственную Думу. У нас есть все шансы, все возможности, самое главное — люди, которые способны это сделать, наши товарищи, которые будут участвовать в выборах. Эта работа сейчас разворачивается. Ну, и активная электоральная работа "на земле". Я уверен, что и по итогам сегодняшнего обсуждения ваша работа станет эффективнее. И это — одна из составляющих нашей будущей победы", — резюмировал Председатель партии.

Напомним, 2024 год в "Единой России" по предложению Председателя партии Дмитрия Медведева был объявлен Годом первичных отделений. 2 июля 2024 года на заседании Генсовета был создан Совет первичных отделений партии. В него вошли представители всех 89 регионов. В сентябре состоялось его первое заседание, на котором обсудили инициативы по поддержке первичных организаций, усилению их роли в работе партии, формированию кадрового резерва партии, развитию конкурса общественно значимых проектов первичек и их участию в избирательных кампаниях.