16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Партия "Новые люди" открыла федеральный ситуационный центр по наблюдению за выборами в регионах на ЕДГ-2025 "Единая Россия" открыла регистрацию на первый всероссийский агродиктант партпроекта "Российское село" В Самарской области к новому учебному году по программе ЕР и Минпросвещения модернизировали четыре школы "Единая Россия" дарит радость: к 1 сентября сотни самарских семей получили помощь в школьных сборах "Герои последнего боя": в преддверии Дня Победы над милитаристской Японией в Самаре провели памятную акцию

Партии Власть и политика

Молодогвардейцы Самары следят за чистотой выборов

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области — заключительный день голосования на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Три дня — не расставаясь с телефонами и компьютерами. За ходом электоральных процессов  пристально следят активисты  "Молодой Гвардии Единой России". В региональном Штабе поддержки "Единой России" работает ситуационный центр. За ходом голосования в Самаре, Жигулевске, Кинеле, Октябрьске, Отрадном, Похвистневе, Чапаевске и сельских поселениях региона следят зоркие глаза активистов "Молодой гвардии".

В задачи молодогвардейцев входит оперативный мониторинг информации о возможных нарушениях, взаимодействие с наблюдателями на участках и анализ поступающих данных. Как отмечают в штабе, выборы проходят в штатном режиме, без серьезных инцидентов.

"Мы развернули ситуационный центр, чтобы обеспечить максимальную прозрачность голосования, — пояснил руководитель аппарата Самарского регионального отделения "Молодой Гвардии" Арсений Ганин. — Наши добровольцы обрабатывают все поступающие сигналы, проверяют информацию и взаимодействуют с избирательными комиссиями. К счастью, в этот раз фейков немного, а нарушений и вовсе не зафиксировано. Это говорит о высоком уровне организации выборов в регионе".

По словам Ганина, особое внимание уделяется работе с фейковыми сообщениями в соцсетях: "Мы оперативно отрабатываем каждый такой случай — передаем информацию в территориальные избиркомы и надзорные органы. Важно, чтобы жители получали только достоверные данные о ходе голосования".

Активисты отмечают профессиональную работу участковых избирательных комиссий: "Видно, что организаторы подходят к делу с большой ответственностью. Все процедуры соблюдаются, голосование проходит честно и открыто".

Ситуационный центр будет работать до самого конца голосования. Молодогвардейцы призывают жителей региона активно участвовать в выборах и не оставаться в стороне от будущего своих муниципалитетов.
Напомним, что сегодня — последний день трехдневного голосования. Жителям Самарской области предстоит выбрать 2992 депутата различного уровня. Для участия необходимо иметь при себе паспорт.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5