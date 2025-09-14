Молодогвардейцы Самары следят за чистотой выборов

В Самарской области — заключительный день голосования на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований.
Три дня — не расставаясь с телефонами и компьютерами. За ходом электоральных процессов пристально следят активисты "Молодой Гвардии Единой России". В региональном Штабе поддержки "Единой России" работает ситуационный центр. За ходом голосования в Самаре, Жигулевске, Кинеле, Октябрьске, Отрадном, Похвистневе, Чапаевске и сельских поселениях региона следят зоркие глаза активистов "Молодой гвардии".
В задачи молодогвардейцев входит оперативный мониторинг информации о возможных нарушениях, взаимодействие с наблюдателями на участках и анализ поступающих данных. Как отмечают в штабе, выборы проходят в штатном режиме, без серьезных инцидентов.
"Мы развернули ситуационный центр, чтобы обеспечить максимальную прозрачность голосования, — пояснил руководитель аппарата Самарского регионального отделения "Молодой Гвардии" Арсений Ганин. — Наши добровольцы обрабатывают все поступающие сигналы, проверяют информацию и взаимодействуют с избирательными комиссиями. К счастью, в этот раз фейков немного, а нарушений и вовсе не зафиксировано. Это говорит о высоком уровне организации выборов в регионе".
По словам Ганина, особое внимание уделяется работе с фейковыми сообщениями в соцсетях: "Мы оперативно отрабатываем каждый такой случай — передаем информацию в территориальные избиркомы и надзорные органы. Важно, чтобы жители получали только достоверные данные о ходе голосования".
Активисты отмечают профессиональную работу участковых избирательных комиссий: "Видно, что организаторы подходят к делу с большой ответственностью. Все процедуры соблюдаются, голосование проходит честно и открыто".
Ситуационный центр будет работать до самого конца голосования. Молодогвардейцы призывают жителей региона активно участвовать в выборах и не оставаться в стороне от будущего своих муниципалитетов.
Напомним, что сегодня — последний день трехдневного голосования. Жителям Самарской области предстоит выбрать 2992 депутата различного уровня. Для участия необходимо иметь при себе паспорт.
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!