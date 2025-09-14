Молодогвардейцы Самары следят за чистотой выборов

В Самарской области — заключительный день голосования на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований.

Три дня — не расставаясь с телефонами и компьютерами. За ходом электоральных процессов пристально следят активисты "Молодой Гвардии Единой России". В региональном Штабе поддержки "Единой России" работает ситуационный центр. За ходом голосования в Самаре, Жигулевске, Кинеле, Октябрьске, Отрадном, Похвистневе, Чапаевске и сельских поселениях региона следят зоркие глаза активистов "Молодой гвардии".

В задачи молодогвардейцев входит оперативный мониторинг информации о возможных нарушениях, взаимодействие с наблюдателями на участках и анализ поступающих данных. Как отмечают в штабе, выборы проходят в штатном режиме, без серьезных инцидентов.

"Мы развернули ситуационный центр, чтобы обеспечить максимальную прозрачность голосования, — пояснил руководитель аппарата Самарского регионального отделения "Молодой Гвардии" Арсений Ганин. — Наши добровольцы обрабатывают все поступающие сигналы, проверяют информацию и взаимодействуют с избирательными комиссиями. К счастью, в этот раз фейков немного, а нарушений и вовсе не зафиксировано. Это говорит о высоком уровне организации выборов в регионе".

По словам Ганина, особое внимание уделяется работе с фейковыми сообщениями в соцсетях: "Мы оперативно отрабатываем каждый такой случай — передаем информацию в территориальные избиркомы и надзорные органы. Важно, чтобы жители получали только достоверные данные о ходе голосования".

Активисты отмечают профессиональную работу участковых избирательных комиссий: "Видно, что организаторы подходят к делу с большой ответственностью. Все процедуры соблюдаются, голосование проходит честно и открыто".

Ситуационный центр будет работать до самого конца голосования. Молодогвардейцы призывают жителей региона активно участвовать в выборах и не оставаться в стороне от будущего своих муниципалитетов.

Напомним, что сегодня — последний день трехдневного голосования. Жителям Самарской области предстоит выбрать 2992 депутата различного уровня. Для участия необходимо иметь при себе паспорт.