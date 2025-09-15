На выборах 2025 года "Единая Россия" лидирует по числу победителей

Продолжается подсчет голосов по результатам выборов, которые прошли в 81 регионе страны с 12 по 14 сентября. Безоговорочным лидером по числу победителей является "Единая Россия". Подводя промежуточные итоги, председатель партии Дмитрий Медведев отметил, что кандидаты от ЕР выступили достойно.

В ходе избирательной кампании 2025 года состоялись прямые выборы глав 20 регионов, депутатов 11 заксобраний и 25 дум административных центров, а также прошли выборы в органы местного самоуправления. Секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев подчеркнул, что партия подтвердила статус ведущей политической силы.

"19 кандидатов на должность высшего должностного лица были выдвинуты "Единой Россией". Один кандидат в Чувашии, Олег Николаев, был поддержан партией. Еще один губернатор - в Ненецком автономном округе - выбирался не прямым голосованием, а законодательным собранием. Там тоже губернатор одержал победу при поддержке Единой России, - сообщил Владимир Якушев. - В законодательные собрания было 11 кампаний, 464 мандата замещались, 380, по предварительным данным, получает Единая Россия. В административных центрах было 25 кампаний, 934 мандата замещалось, 729 (по предварительным данным) мы должны получить".

Отдельное внимание уделили ветеранам спецоперации, которые участвовали в выборах. Согласно промежуточным данным, 837 бойцов, выдвинутых от "Единой России", одержали победу. Подсчет голосов продолжается, но уже можно сказать, что число победителей-военнослужащих кратно превысит показатели прошлого года.

Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что итоги кампании-2025 демонстрируют: у "Единой России" есть серьезный задел перед выборами в Госдуму 2026 года.

"Естественно, "Единая Россия" в них не только примет участие, но и рассчитывает на очень высокий результат. Мы будем, безусловно, бороться за победу, как всегда", - сказал председатель партии.