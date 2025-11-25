16+
В Самаре пройдет большой форум о здоровье для женщин

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 27 ноября, в Самаре состоится большой форум "Эволюция здоровья", созданный специально для женщин при поддержке партийного проекта "Женское движение Единой России" в Самарской области.

Конференция будет представлять собой живое пространство, где гостьи смогут в неформальной обстановке пообщаться с врачами, задать вопросы и найти единомышленниц.

На форуме простыми словами расскажут о самом важном:
— как современной женщине управлять своим здоровьем и энергией;
— какие существуют действенные методы для сохранения красоты и молодости;
— как разобраться в гормонах, правильном питании и профилактике возрастных изменений.

Выступят врачи-эксперты: гинекологи, эндокринологи, косметологи, нутрициологи, сомнологи.

Спикеры мероприятия:

— руководитель амбулаторного отделения клиники IBC, врач-гинеколог, эндокринолог, нутрициолог, специалист УЗИ, специалист в области интегративной, превентивной и антивозрастной медицины, врач разных направлений Ольга Дегелева.

— эндокринолог, кандидат медицинских наук клиники Edengard Екатерина Ворожцова;

— главный врач Клиники доктора Чирковой, аллерголог-иммунолог, дерматовенеролог, трихолог, косметолог Мария Чиркова;

— заместитель главного врача по акушерству и гинекологии, врач-акушер-гинеколог первой категории, врач ультразвуковой терапии клиники "Фортуна" Александра  Казбергенова.

Конференция пройдет в отеле LOTTE (ул. Самарская, 110).
Количество мест ограничено, регистрация по ссылке.

