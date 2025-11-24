16+
В Самарской области продолжается сбор подарков для детей, находящихся на лечении

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
По всему Самарскому региону в рамках акции сторонников партии "Единая Россия" продолжается сбор подарков для детей, находящихся на длительном лечении в больницах.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Подарки для юных пациентов медучреждений в Региональное отделение партии "Единая Россия" уже передали сенатор РФ, заместитель Секретаря Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" Марина Сидухина, депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков.

"Делать добро всегда очень приятно, а делать добро детям — приятно вдвойне. Чтобы им не было так страшно, чтобы они понимали, что мы заботимся о них, проводится эта акция. Присоединяйтесь к нам и знайте, что добро всегда побеждает", — отметила Марина Геннадьевна.

Виктор Алексеевич в свою очередь добавил, что это не просто акция, каждый переданный подарок целое послание для маленьких больных: "Коробка храбрости" — больше, чем акция. Это наш общий вклад в выздоровление детей. Каждый подарок — это сообщение: "Мы с тобой, мы верим в тебя!".

К акции также присоединились руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской Думе Екатерина Кузьмичева, координатор партпроекта "Выбор сильных" в регионе, председатель Самарской областной Федерации спортивной борьбы, депутат Самарской Губернской Думы Александр Живайкин и координатор проекта "Защита животного мира" партии "Единая Россия" в Самарской области, предприниматель Артем Ильин.

"Партийный проект "Выбор сильных" не мог обойти стороной эту добрую акцию и не помочь ребятам, которые сейчас нуждаются в поддержке. Частицу нашей силы мы хотим передать через эти подарки детям, чтобы они понимали, что в трудную минуту мы всегда придем на помощь", — подчеркнул Александр Живайкин.

Артем Ильин отметил значимость регулярной совместной помощи тем, кому она необходима: "Дети, которые борются с болезнью, — настоящие герои. Это и есть народная программа в действии: когда мы объединяемся, чтобы помочь тем, кто в этом больше всего нуждается. Для нас это не разовая акция, а системная работа"

На настоящий момент на площадке Штаба общественной поддержки "Единой России" собрано более 650 подарков и сбор продолжается. Присоединиться к акции и поделиться частичкой тепла и поддержки может каждый желающий, сделать это можно в местных или региональном отделении партии "Единая Россия" до 2 декабря.

