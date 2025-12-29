Маршрутами добра: в Самаре прошел новогодний праздник для детей героев

Праздник состоялся при поддержке координатора партпроекта "Безопасные дороги" в Самарской области Алексея Степанова.

Сотрудники компании "ХХI век" собрались накануне праздника все вместе, чтобы передать подарки и слова благодарности главам семейств, которые сейчас на СВО защищают мирную жизнь и нашу страну. Пока папы на передовой, их коллеги и руководство компании не оставляют своей заботой членов их семей.

Подарки для детей тоже приобрели сообща: шведскую стенку, очки виртуальной реальности, планшет и многое другое. Волшебником и помощником Деда Мороза стал Алексей Степанов, координатор партпроекта "Безопасные дороги" в Самарской области. Для ребят и их мам эти новогодние подарки стали настоящим сюрпризом и по размерам тоже.

"Есть такая добрая традиция у нас. Это на самом деле самое простое, что мы можем сделать для наших дорогих детей, которые ждут этого праздника. Это такой прекрасный праздник, Новый год, когда дети загадывают желания, и они исполняются. Мы уверены, что вам понравятся наши подарки, которые Дед Мороз вам сегодня привез. Хочу пожелать вам всем здоровья, успехов в учебе, в спорте, во всех ваших начинаниях. Впереди у вас хорошее будущее и большие-большие достижения. Родителям хочу пожелать добра, счастья, любви, и чтобы побыстрее мы все были вместе, все были едины, и все будет хорошо!" - подвел итоги предновогодней встречи с семьями военнослужащих руководитель компании Марат Гумеров. Он еще раз напомнил, что сотрудники компании помогут в решении любых вопросов.

Эти слова, простые и искренние, стали самым ценным подарком, говорят жены участников СВО. "Такое внимание бесценно, - поделилась эмоциями одна из них. - Мы чувствуем, что нас не забывают, что коллектив, где работал муж, стал для нас по-настоящему родной опорой. Эта поддержка дает силы ждать".

Напомним, сотрудники дорожно-строительной компании "ХХI век" работают в тесной связке с партпроектом "Безопасные дороги" в Самарской области и координатором партпроекта Алексеем Степановым. Многие из них привлекаются для экспертизы качества дорожного покрытия или материалов по объектам дорожного строительства народной программы партии в регионе.

"Здесь, в компании, всегда помнят, что главное - прочность человеческих связей. Это социально ответственный бизнес. И здесь работают именно те люди, которые своих не бросают", - отметил Степанов.