Уникальные документы летчика-испытателя пополнили музей завода "Авиакор"

САМАРА. 6 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В канун новогодних праздников музей одного из легендарных предприятий Самары получил бесценный дар, который стал данью памяти героическому прошлому города. Авиационный завод "Авиакор" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) пополнил свои фонды личным архивом ветерана предприятия, летчика-испытателя первого класса Владимира Сергейчика.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Этот символический подарок был приурочен к памятной дате — 10 декабря, дню выпуска первого штурмовика Ил-2 в Куйбышеве. Именно с этого самолета, ковавшего победу в небе Великой Отечественной, началась история авиационной славы города, который в грозные годы стал надежным тылом и "запасной столицей" страны.

Владимир Викентьевич Сергейчик — часть этой славной истории. Выпускник Харьковского военного училища, один из лучших пилотов своего времени, он пришел испытателем на куйбышевский завод после школы летчиков-испытателей в Жуковском. Его профессиональный путь — это более 2 тыс. часов в небе, проверка как грозных боевых машин, так и знаменитых гражданских лайнеров, включая Ту-154 и стратегический Ту-95.

Архив, включающий летные книги, удостоверение, заводской пропуск и фотографии, передала его дочь — депутат фракции "Единая Россия" Самарской губернской думы Вера Попова. Она подчеркнула важность сохранения памяти о трудовом подвиге куйбышевцев.

"От моего папы остались летные книги, удостоверение летчика-испытателя, заводской пропуск, фотографии. Мы решили передать их в музей предприятия. Здесь их увидят школьники, студенты, молодежь, которые приходят на экскурсии. Куйбышевская авиация — это большая часть героической истории нашего региона. В годы Великой Отечественной войны, в послевоенное время тысячи жителей работали на наших оборонных предприятиях, прославляя наш регион и нашу страну. Думаю, что исторические документы будут интересны молодым людям", — отметила Вера Попова.

Этот новогодний подарок — не просто экспонаты для музейной витрины. Это живая нить, связывающая эпохи, и глубокое уважение к наследию "запасной столицы". Теперь история одного из тех, кто создавал авиационную мощь страны в стенах куйбышевского завода, будет храниться на своем месте и служить наглядным уроком мужества и профессионализма для будущих поколений, уверены родственники легендарного летчика и депутаты фракции "Единая Россия".

