Стала известна дата запуска городских электричек в Самаре

Запуск городских электричек в Самаре планируется с 1 мая 2026 года. О этом в интервью "КП-Самара" сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

"Мы решили запустить по внутригородским артериям достаточно большое количество электропоездов, которые будут соединять разные уголки Самары с транспортными узлами. То есть пассажир, который пользуется городской электричкой, сможет как с пересадкой, так и без нее добираться до разных уголков города", — пояснил глава ведомства.

Например, до Кошелев парка до ж/д вокзала теперь можно будет добраться с большей частотой и периодичностью. Станция "Ягодная" и сейчас пользуется популярностью — каждый день ей пользуются около 1,5 тыс. пассажиров.