Прокуратура отсудила лагерь "Дубки" в Сызранском районе

В четверг, 19 февраля, Сызранский районный суд удовлетворил иск прокуратуры Самарской области об истребовании в федеральную собственность детского оздоровительного лагеря "Дубки".

Лагерь расположен около п. Майоровский. Он был основан в 40-х годах прошлого века. В начале 1990-х при приватизации Сызранского нефтеперерабатывающего завода объект перешел в частную собственность.

В 2025 г. прокуратура области выявила нарушения в процедуре приватизации и в июле обратилась в суд.

Как выяснили в надзорном ведомстве, приватизация лагеря была согласована тогдашним главой Сызрани Василием Яниным. Однако в план приватизации не вошли объекты, расположенные на его территории. В 2002-2003 гг. НПЗ пришлось через арбитражный суд устанавливать факт владения 20 постройками, в числе которых были спальные корпуса в 520 и 240 кв. м, жилые домики, столовая площадью почти 1200 кв. м, эстрада, плавательный бассейн и другие.

В прокуратуре посчитали, что решение арбитража не имеет преюдициального значения по иску об изъятии лагеря, так как заявление Сызранского НПЗ было рассмотрено без участия органа, наделенного полномочиями по распоряжению государственным и федеральным имуществом (на то время департамента по управлению государственным имуществом Самарской области). Кроме того, в ведомстве указывали, что решение не содержит выводы о том, что у истца возникло право распоряжения или собственности на имущество, которым он владеет как своим собственным.

В 2021 г. лагерь был продан владельцу ООО "Сфинкс" Алексею Кулагину за 1,8 млн рублей. Он якобы планировал построить на его месте турбазу, однако не нашел инвесторов и в 2022 г. продал объект за 2 млн руб. Эдварду Пирузяну. Тот пояснял, что планирует провести реконструкцию объекта для размещения кемпинга.

При этом прокуроры нашли в Интернете объявление о продаже лагеря за 57 млн рублей. В ведомстве сделали вывод, что имела место "реализация противоправной схемы по завладению высоколиквидным государственным имуществом для последующего извлечения прибыли путем их продажи, а не осуществление законной предпринимательской деятельности".

Также в прокуратуре указывали, что несохранение профиля объекта социально-культурного назначения, разрушение всех строений и зданий детского лагеря "свидетельствуют о недобросовестности, нарушении прав и охраняемых законом интересов граждан Российской Федерации, в особенности детей".

В итоге суд встал на сторону надзорного ведомства.

Напомним, прокуратурой Самарской области с 2024 г. развернута кампания по возвращению в государственную и муниципальную собственность объектов общей стоимостью около 1 млрд рублей. Ведомству, в частности, удалось отсудить участки под виллой олигарха Юрия Качмазова и стадион "Буревестник" в Самаре. Также государству вернули ряд детских лагерей, например, "Кировец" в Куйбышевском районе Самары и "Чайка" в Центральном районе Тольятти.