Достопримечательности Самары появились на Гранд-макете трудовых достижений Российских студенческих отрядов

В мультиформатном пространстве Российских студенческих отрядов (РСО) "СО.Здание" открылся Гранд-макет трудовых достижений Российских студенческих отрядов. Становление и развитие поколения российских граждан, патриотически настроенного, высоконравственного и ответственного, способного обеспечить суверенитет, конкурентоспособность и дальнейшее развитие России - важнейшая цель национального проекта "Молодежь и дети".

Частью макета стала миниатюра футбольного стадиона "Солидарность Самара Арена". В 2017 г. бойцы студенческих отрядов Самарской области занимались строительством подъездных путей и благоустройством близлежащей территории "Солидарность Самара Арена". Также на макете разместился мурал "Это по любви", созданный в юбилейный год РСО (2024 г.) в рамках проекта "Арт проект "Труд Крут".

"Российские студенческие отряды за годы стали уникальным феноменом России - поколения молодых людей, которые ценят коллективный успех, умеют работать в команде и готовы поддержать друг друга и родину в важные моменты. Ключевым этапом стал 2007 год, когда отрядам доверили строительство олимпийских объектов в Сочи. С тех пор масштаб и значимость проектов растут, и сегодня ребята трудятся во многих сферах экономики: транспорте, сельском хозяйстве, энергетике, медицине и образовании. Гранд-макет в музее РСО, открывшийся сегодня, стал ярким символом достижений нашего движения. Такая активная и патриотичная молодежь - залог светлого будущего России. Отдельно выделю государственную поддержку: на уровне Госдумы, партии "Единая Россия", регионов, работодателей и образовательных организаций. В этой синергии - прочный фундамент для роста и процветания трудовой и неравнодушной молодежи страны", - отметил Михаил Киселев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике, председатель Наблюдательного совета РСО, член Высшего совета "Единой России".

Гранд-макет трудовых достижений РСО открылся на территории музея студенческих отрядов. Макетное поле разместилось на площади более 10 кв. м и отражает более 60 трудовых проектов, на которых трудятся участники движения студенческих отрядов. Макет состоит из множества движущихся объектов: железнодорожный состав, автомобили, ракеты, световые и звуковые эффекты, около 300 миниатюрных фигурок в форменной одежде студенческих отрядов - бойцовках.

Частью макета стали миниатюры объектов, построенных при участии Российских студенческих отрядов как в советский период, так и в современный: Саяно-Шушенская ГЭС, БАМ, КамАЗ, объекты Олимпийского Сочи, Сибирский кольцевой источник фотонов, объекты госкорпорации "Росатом", Лахта-центр, космодромы "Восточный" и "Плесецк", мост "Звезда Оби", Крымский мост.

Помимо индустриальных и инфраструктурных гигантов, особое место в композиции заняли элементы уличного искусства и мемориального наследия: на макете воспроизведены муралы и памятники, посвященные истории и деятельности студенческих отрядов в разных регионах страны.

Российские студенческие отряды - крупнейшее трудовое движение российской молодежи. Ежегодно сотни тысяч молодых людей получают свой первый трудовой опыт в сфере строительства, педагогики, сервиса, сельского хозяйства, путины, медицины, производства, железнодорожного транспорта. Студенты и школьники в составе трудовых отрядов подростков получают достойную заработную плату и вносят значимый вклад в развитие страны. Перед выходом в летний трудовой семестр, участники движения могут бесплатно обучиться дополнительной рабочей профессии, с 2021 г. такой возможностью воспользовались уже более 170 тыс. человек. В 2025 г. наиболее востребованными профессиями стали: вожатый, официант, арматурщик, сварщики различного профиля, электромонтеры и электромонтажники, бармен, горничная, младшая медицинская сестра по уходу за больными, монтер пути. С каждым годом растет спрос на профессии производственного направления.

Помимо трудоустройства, студенческие отряды реализуют крупнейшие всероссийские акции "Снежный десант РСО" и "Поклонимся великим тем годам".

Чтобы присоединиться к студенческим отрядам Самарской области, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить простую форму на сайте трудкрут.com или позвонить в колл-центр РСО по номеру 8 800 770-0-117.