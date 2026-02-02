16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Работа на заводе снова в моде: дан старт зимнему межрегиональному студенческому трудовому проекту "АвтоВАЗ" Вузы Самарской области могут принять участие в грантовом конкурсе Росмолодежи и получить до 30 млн рублей на реализацию проекта В Самарской области отметили День российского студенчества творчеством, балами и зимними состязаниями В День студенчества студотряды Самарской области дали старт акции "Снежный Десант" Творческую молодежь Самарской области приглашают к участию в международном конкурсе "ЮНКОР-2026"

Молодежная политика Общество

Работа на заводе снова в моде: дан старт зимнему межрегиональному студенческому трудовому проекту "АвтоВАЗ"

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти, Самарской области, Российские студенческие отряды (РСО) запустили работу межрегионального трудового студенческого проекта "АвтоВАЗ". 100 студентов из 5 регионов страны проведут зимнюю целину на производстве акционерного общества "АвтоВАЗ".

Фото: Пресс-служба Российских студенческих отрядов Самарской области

"Для Самарской области важно, чтобы у молодых людей была понятная траектория от первого трудового опыта к стабильной профессии и росту в регионе. Участие в проектах студенческих отрядов дает практику на реальном производстве, сильные компетенции и первые профессиональные связи. АвтоВАЗ и другие предприятия области открывают молодёжи возможности построить карьеру дома, в Самарской области. Мы поддерживаем такие форматы трудоустройства и профессионального старта", — подчеркнул министр молодёжной политики Самарской области Владимир Усов.

Межрегиональный студенческий производственный проект объединит 100 студентов из разных уголков России. В их числе будут представители студенческих отрядов Самарской области, Республики Карелия, Ханты-Мансийского автономного округа, Кемеровской области (Кузбасс), Республики Башкортостан. Молодые люди внесут значимый вклад в развитие отечественной промышленности. За время работы участники проекта получат трудовой опыт, практические знания и навыки, которые станут фундаментом дальнейшей карьеры.

В торжественном открытии зимнего межрегионального студенческого проекта приняли участие представители органов исполнительной власти Самарской области, АО "АвтоВАЗ" и Самарского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

"Символично, что в юбилейный год, АвтоВАЗ вновь встретил студенческие отряды! Для нас это очень значимо. АвтоВАЗ — это наша история — Всесоюзная комсомольская стройка! Сегодня, молодежь, работая на самых крупных объектах автопромышленного комплекса, с гордостью заявляет, что "Работа на заводе снова в моде", — прокомментировала Елена Наумова, руководитель производственного направления студенческих отрядов Приволжского федерального округа

В рамках открытия проекта, командиры отрядов получили путевки в трудовой сезон. Помимо работы, для студентов будут организованы творческие и спортивные мероприятия, социально-полезная деятельность и встречи с представителями Российских студенческих отрядов.

"Мы рады партнерству с Российскими студенческими отрядами. Наша компания открыта для молодежи. В молодых кадрах мы видим нашу опору и наше будущее. На АВТОВАЗе ребята приобретут ценный опыт, заведут новых друзей, получат массу положительных эмоций и впечатлений от работы на предприятии-флагмане российского автопрома", — отметил вице-президент по персоналу и социальной политике АО "АвтоВАЗ" Дмитрий Михаленко.

В 2025 году "АвтоВАЗ" отмечает 60-летний юбилей. АвтоВАЗ —российская автомобилестроительная компания. Крупнейший производитель легковых автомобилей в Восточной Европе. Завод основан в 1966 году на территории города Тольятти, где находится штаб-квартира и основное производство. Изначально это была Всесоюзная ударная комсомольская стройка, в которой принимали участие стройотряды того времени. Данное производство входит в перечень системообразующих организаций России. Занимается производством автомобилей собственной торговой марки LADA, имеющей спрос не только на территории нашей страны, но и за рубежом.

Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодёжи. В 2025 году в Российских студенческих отрядах состоят более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и внесли значимый вклад в развитие страны.

Чтобы присоединиться к движению РСО, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить простую форму на сайте трудкрут.com или позвонить в кол-центр РСО по номеру 8 800 770-0-117.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

Фото на сайте

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

Финал конкурса молодежных медиацентров

Финал конкурса молодежных медиацентров

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1