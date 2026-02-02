Работа на заводе снова в моде: дан старт зимнему межрегиональному студенческому трудовому проекту "АвтоВАЗ"

В Тольятти, Самарской области, Российские студенческие отряды (РСО) запустили работу межрегионального трудового студенческого проекта "АвтоВАЗ". 100 студентов из 5 регионов страны проведут зимнюю целину на производстве акционерного общества "АвтоВАЗ".

"Для Самарской области важно, чтобы у молодых людей была понятная траектория от первого трудового опыта к стабильной профессии и росту в регионе. Участие в проектах студенческих отрядов дает практику на реальном производстве, сильные компетенции и первые профессиональные связи. АвтоВАЗ и другие предприятия области открывают молодёжи возможности построить карьеру дома, в Самарской области. Мы поддерживаем такие форматы трудоустройства и профессионального старта", — подчеркнул министр молодёжной политики Самарской области Владимир Усов.

Межрегиональный студенческий производственный проект объединит 100 студентов из разных уголков России. В их числе будут представители студенческих отрядов Самарской области, Республики Карелия, Ханты-Мансийского автономного округа, Кемеровской области (Кузбасс), Республики Башкортостан. Молодые люди внесут значимый вклад в развитие отечественной промышленности. За время работы участники проекта получат трудовой опыт, практические знания и навыки, которые станут фундаментом дальнейшей карьеры.

В торжественном открытии зимнего межрегионального студенческого проекта приняли участие представители органов исполнительной власти Самарской области, АО "АвтоВАЗ" и Самарского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

"Символично, что в юбилейный год, АвтоВАЗ вновь встретил студенческие отряды! Для нас это очень значимо. АвтоВАЗ — это наша история — Всесоюзная комсомольская стройка! Сегодня, молодежь, работая на самых крупных объектах автопромышленного комплекса, с гордостью заявляет, что "Работа на заводе снова в моде", — прокомментировала Елена Наумова, руководитель производственного направления студенческих отрядов Приволжского федерального округа

В рамках открытия проекта, командиры отрядов получили путевки в трудовой сезон. Помимо работы, для студентов будут организованы творческие и спортивные мероприятия, социально-полезная деятельность и встречи с представителями Российских студенческих отрядов.

"Мы рады партнерству с Российскими студенческими отрядами. Наша компания открыта для молодежи. В молодых кадрах мы видим нашу опору и наше будущее. На АВТОВАЗе ребята приобретут ценный опыт, заведут новых друзей, получат массу положительных эмоций и впечатлений от работы на предприятии-флагмане российского автопрома", — отметил вице-президент по персоналу и социальной политике АО "АвтоВАЗ" Дмитрий Михаленко.

В 2025 году "АвтоВАЗ" отмечает 60-летний юбилей. АвтоВАЗ —российская автомобилестроительная компания. Крупнейший производитель легковых автомобилей в Восточной Европе. Завод основан в 1966 году на территории города Тольятти, где находится штаб-квартира и основное производство. Изначально это была Всесоюзная ударная комсомольская стройка, в которой принимали участие стройотряды того времени. Данное производство входит в перечень системообразующих организаций России. Занимается производством автомобилей собственной торговой марки LADA, имеющей спрос не только на территории нашей страны, но и за рубежом.

Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодёжи. В 2025 году в Российских студенческих отрядах состоят более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и внесли значимый вклад в развитие страны.

