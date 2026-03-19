Главой социального фонда Самарской области стал Дмитрий Петров

Социальный фонд Самарской области возглавил Дмитрий Петров. Информация о новом руководителе появилась на сайте ведомства.

Дмитрий Петров окончил Самарский институт инженеров железнодорожного транспорта по квалификации "Экономист", кандидат экономических наук. Имеет богатый опыт в сфере государственных финансов и бюджетирования социальной сферы.

Его трудовая деятельность в органах власти началась в 2000 г., когда он начал карьеру в министерстве финансов Самарской области. Достигнув высоких результатов, занял должность заместителя руководителя департамента — руководитель управления.

В феврале 2026 г. возглавил Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Самарской области. На этом посту он сменил Елену Кривошееву, руководившую ведомством с 2023 года.