Геннадий Котельников рассказал об истоках служения российского парламента народу Геннадий Котельников принял участие в заседании Совета законодателей РФ в Санкт-Петербурге Геннадий Котельников: "Мы продолжим совершенствовать региональное законодательство, чтобы семьи защитников чувствовали поддержку государства" Виктор Кузнецов прокомментировал принятие регионального закона о вопросах развития агломераций Геннадий Котельников: "На сотрудниках полиции сейчас лежит колоссальная ответственность за сохранение правопорядка в регионе"

Геннадий Котельников рассказал об истоках служения российского парламента народу

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Накануне Дня парламентаризма председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников провел в стенах законодательного собрания экскурсию для участников СВО, представителей "Молодой гвардии" и студентов по новой выставке к 120-летию российского парламентаризма. Среди гостей выставки также были сенатор РФ Марина Сидухина и заместитель председателя Самарской губернской думы, председатель комитета по законодательству, законности и правопорядку Екатерина Кузьмичева.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

27 апреля 1906 года состоялось первое заседание первой в России Государственной думы в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Это была поистине историческая веха. Созыву Думы предшествовали события начавшейся в стране Первой русской революции (1905-1907 годы). Царское правительство Николая II вынуждено было начать преобразования государственного устройства.

В августе 1905 года появился первый манифест о созыве думы, а уже в октябре был выпущен новый документ, существенно расширивший ее полномочия.

"Дума из законосовещательного органа превратилась в законодательный, она стала нижней палатой российского парламента, откуда законопроекты поступали в верхнюю палату - Государственный совет, после чего шли на подпись царю", - пояснил председатель заксобрания.

"Особенностью первой Государственной думы стало то, что более 40% депутатов избирало крестьянство. Есть такая версия, что в период подготовки закона о выборах правительство верило, что крестьяне его поддержат - этим объясняется предоставленная им столь значительная квота. Сами выборы были многоступенчатыми (например, для крестьянства - четырехступенчатыми). Сельские и хуторские крестьянские сходы выбирали десятидворников, те на волостных сходах - уполномоченных, последние на уездных сходах - выборщиков от волостей. А выборщики уже выбирали депутата", - рассказал о тонкостях первого выборного процесса председатель областного парламента.

В первой Государственной думе было 499 человек: больше всего было крестьянства - 45%, или 231 депутат, затем шло поместное дворянство - 36%, или 180 депутатов. Так зарождалась особая атмосфера парламента: интеллигенция использовала навыки общественных дискуссий, приобретенные в университетских аудиториях и судебных прениях, а крестьяне несли с собой в думу демократические традиции общинного самоуправления.

Среди экспонатов выставки - фотопортреты первых самарских депутатов Государственной думы 1906 года.

"Депутатами первой Государственной думы от Самарской губернии стали 13 человек. Первым депутатом от Самары стал дворянин Петр Петрович Крылов. Он работал врачом в Самаре в губернской земской больнице, ныне это больница имени Пирогова. В голодные для Самарской губернии годы был председателем кружка местной интеллигенции по оказанию помощи голодающим. С 1893 года участвовал в систематических народных чтениях - была такая форма просвещения для малограмотного народа, лекторы читали произведения классиков, тексты по истории, географии, медицине и так далее. Когда началась русско-японская война, Петр Крылов добровольно отправился с одним из санитарных отрядов Красного Креста на фронт. В октябре 1905 года он вернулся с войны. Из 78 выборщиков города за него проголосовал 71 выборщик, что говорит о его высоком авторитете среди горожан", - пояснил Геннадий Котельников.

Кроме того, в составе первой Государственной думы от Самарской губернии были еще три дворянина: землевладелец Георгий Костромитинов, около 20 лет он был членом Самарского губернского земского собрания - прообраза Самарской губернской думы, крупный землевладелец и фабрикант Дмитрий Протопопов, дворянин Василий Племянников. А также пятеро крестьян: волостные судьи Дмитрий Богатин и Матвей Круткин, кузнец и хлебопашец Иван Лотхов, волостной старейшина Иван Пустовойтов, крестьянин Петр Шарков. От горожан были избраны народный учитель Василий Балясников, совладелец книжного магазина и организатор народных чтений Иван Шувалов, гласный Самарского губернского земского собрания, немец по национальности Генрих Шельгорн и уездный врач Александр Андреев.

Геннадий Котельников обратил внимание аудитории, каким разночинным был состав первой Государственной думы - туда входили представители всех сословий и профессий. Эта традиция сохранилась и по сей день. Так, в самарском парламенте есть ученые, врачи, педагоги, промышленники, работники сельского хозяйства и представители других профессий.

Первая Государственная дума поработала всего 72 дня, приняв два законопроекта - об отмене смертной казни и о выделении средств пострадавшим от неурожая. Однако именно тогда были заложены основы и традиции российского парламентаризма.

"120 лет тому назад в 1906 году 27 апреля прошло первое заседание первой российской Государственной думы. Если взять историю еще чуть ранее, то в 1861 году была отмена крепостного права в нашей стране, а дальше стали искать варианты демократического развития государства. И тогда пошли по пути создания Земских собраний, которые состояли из жителей территорий. И первое Земское собрание в стране было организовано у нас в Самаре в 1865 году. Земские собрания сделали очень многое для страны. Если взять нашу губернию - в 1865 году в Самаре было всего семь врачей, 26 фельдшеров, а уже в 1899 году у нас работало около 70 больниц! Впервые в истории медицина становится общедоступной, центром единой системы здравоохранения региона становится Первая земская больница, ныне это больница имени Пирогова.

С Земских собраний и Государственной думы были заложены традиции парламентаризма в стране, которые продолжаются и по сей день: традиции демократии и служения народу", - подытожил Геннадий Котельников.

беня цукерман 10 апреля 2024 11:54 В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

