16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Губернской думе прошла конференция "История российского парламентаризма: персоналии и институты" Между Самарской губернской думой и Московской городской думой подписано соглашение о сотрудничестве Внедрение ИИ-слежки за уборкой и парковкой в Самарской области вызвало денежный спор Сиротам, участвовавшим в СВО, дадут преимущественное право на получение жилья Геннадий Котельников поздравил жителей Самарской области с Днем наставника

Законотворчество Власть и политика

В Губернской думе прошла конференция "История российского парламентаризма: персоналии и институты"

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

30 марта в Самарской губернской думе на протяжении всего дня работала научно-практическая конференция "История российского парламентаризма: персоналии и институты", посвященная празднованию 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

Конференция стала площадкой для содержательного разговора о традициях и современном развитии российского парламентаризма, роли политических институтов и выдающихся личностей в истории страны. Отдельное внимание было уделено политическому и идейному наследию Владимира Жириновского, как государственного деятеля, парламентария и мыслителя. Особое значение юбилейным мероприятиям придает то, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского.

Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников напомнил участникам конференции, что 120 лет назад, в 1906 году, в России было созвано представительное учреждение парламентского типа — Государственная дума. Причины рождения парламентаризма не только в России, но и вообще в мировой истории диктовались, в первую очередь, необходимостью дать самому народу право на участие в жизни государства и общества

"Государственная дума России создавалась не на пустом месте. В 1767 году начала свою работу законодательная комиссия. Первые депутаты России клялись усердно служить делу создания новых законов, "соответствуя воле избирателей". Прошло еще 100 лет, и возникла идея создать местные органы самоуправления в виде земства. Закон об учреждении земства был подписан в 1864 году. И первое в России Учредительное земское собрание было созвано у нас в Самарской губернии. Открывая его в 1865 году, самарский губернатор Николай Павлович Мансуров отметил: "По приведению в действие Положения о земских учреждениях Самарская губерния опередила прочие губернии. Я горжусь, что открываю первое губернское земское собрание", — рассказал Геннадий Котельников.

Земства были выборными органами, в них гласно обсуждались местные проблемы с привлечением общественности. Учреждались земства для выполнения "земских польз и нужд": строительства школ, больниц, дорог, организации сельхозпроизводства и других. Земцы своими делами оправдывали понятие "слуги народа".

И по сей день сохранена преемственность в работе земства и современного представительного органа власти. Главное, что через века объединяет эти институты власти, — желание сделать работу законотворцев открытой и понятной для населения, подчеркнул спикер.

"Гласность, открытость в работе, забота о людях, привлечение гражданского общества к решению наиболее важных проблем — эти основополагающие принципы сегодня, как и полтора века назад, являются ключевыми во всей деятельности депутатов. Хочу подчеркнуть: всё, что делается в губернии, должно делаться и делается во благо людей. И для этого законодательная и исполнительная власть действует синхронно и в тесной взаимосвязи для развития нашего региона и улучшения жизни людей", — сказал Геннадий Котельников.

Участники конференции делились своими воспоминаниями о работе с Владимиром Жириновским.

Депутат Государственной думы РФ, координатор Самарского реготделения ЛДПР Владимир Кошелев подчеркнул, что выбор площадки для конференции — Самарской губернской думы, как одного из старейших парламентов нашей страны — не случаен. Жириновский стоял у истоков современного парламентаризма.

"Рад, что сегодня у нас большое количество самарских ученых, историков, правоведов, и такой разговор был бы по душе самому Владимиру Вольфовичу. Он уважал тех, кто думает, и не прощал тех, кто притворяется думающим. Создав ЛДПР как первую легальную альтернативу КПСС, он в буквальном смысле открыл дверь в многопартийную Россию. Без этого шага не было бы ни региональных дум, ни самой архитектуры нынешней политической системы", — отметил он.

"Другого такого человека, который мог сказать простыми словами о сложных вещах, на сегодня нет. Мы говорим о том вкладе, который он сделал в мировую и внутреннюю российскую политику. Сегодня в зале много студентов. Он всегда поддерживал студенческий настрой, градус. Последняя его встреча в Самаре в 2018 году была именно со студентами, поэтому мы сохраняем эту традиции", — пояснил руководитель фракции ЛДПР в областном парламенте Александр Степанов.

Аудитор Счетной палаты РФ, секретарь высшего совета ЛДПР Максим Зайцев рассказал, что Владимир Жириновский очень любил самарскую землю. "Вспоминаю, как активно, по-человечески, по-доброму он общался здесь с жителями. Многие люди, которых он выделял, находил, особенно среди молодежи, проносили его мысли, позиции, установки через всю жизнь. Среди них министр спорта России Михаил Владимирович Дегтярев. И этот выбор был неслучайным, этот выбор до сих пор служит стране, служит тем ценностям, которые он привил своим ученикам", — поделился он.

Заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, Почетный гражданин Самарской области, губернатор Самарской области в 1991–2007 годах Константин Титов уверен: "Он создал партию — фундамент. Но партии, идеи проникают друг в друга, ассимилируются. И тогда партия, которая обладает комплексом идей, становится значительно сильнее. Но для этого лидеры партии не должны замыкаться на одном, должны думать об интересах, в первую очередь, народа и страны. И тогда партия становится плотнее, плодотворнее, решения ее становятся значительнее, интереснее".

"Прежде всего, он был патриотом нашей страны. Он часто выступал с трибуны по всем основным законопроектам, которые были важны для нашего государства. Закон "О бюджете" всегда поддерживала "ЕДИНАЯ РОССИЯ" и ЛДПР. Он прекрасно понимал, не примем бюджет, страна жить не сможет", — отметил председатель комитета Самарской губернской думы по регламенту, депутат Государственной думы РФ седьмого созыва Владимир Бокк.

Работа конференции была организована по двум тематическим секциям: "Исторический опыт российского парламентаризма и земского самоуправления" и "Современные проблемы права, суверенитета и партийного строительства". В пленарной части и на секционных заседаниях выступили представители федеральных и региональных органов власти, депутаты, ученые, преподаватели ведущих самарских вузов, специалисты в области истории, права, политологии и государственного управления.

Все участники конференции смогли посмотреть разноплановую разновременную фотовыставку, посвященную российскому политику.

Гид потребителя

Последние комментарии

беня цукерман 10 апреля 2024 11:54 В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

Фото на сайте

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5