16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка Александр Живайкин: Молодежь нужна Самарской области Губдума приняла закон о господдержке студенческих отрядов в Самарской области Комитет губдумы по МСУ не поддержал возвращение прямых выборов глав муниципалитетов В губдуме не одобрили сокращения транспортных льгот для экс-губернаторов

Законотворчество Власть и политика

Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Депутаты "Единой России" поддержали снижение налоговой ставки для предпринимателей Самарской области. Разработать закон поручил в апрельском послании губернатор Дмитрий Азаров.

Самарская губернская дума на очередном заседании приняла закон о налоговых послаблениях для малого и среднего бизнеса — инициативу в областной парламент внесло правительство региона. Авторы законопроекта предложили снизить ставку по упрощенной системе налогообложения для определенных категорий предпринимателей в три раза.

"Мы предлагаем снизить ставки по трем направлениям. Это субъекты малого и среднего предпринимательства тех отраслей, в которых в этом году произошло снижение доходов более, чем на 20 процентов в сравнении с предыдущим годом, а выручка не превышает 50 млн рублей. Также речь идет о социальном предпринимательстве, а также о предприятиях, вновь создаваемых в малых населенных пунктах, чтобы стимулировать в них инвестиционную активность", — рассказал на заседании фракции "Единой России" в губернской думе министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Инициатива получила поддержку депутатов "Единой России", на заседании думы о ней высказался и глава региона Дмитрий Азаров.

"На рассмотрение депутатов вынесен законопроект о трехкратном снижении налоговой нагрузки на предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Из почти 129 тыс. представителей малого бизнеса в регионе эта поддержка затронет, по нашей оценке, около 80 тыс. предпринимателей. Меры не только помогут восстановлению этого сектора экономики, но и послужат подушкой безопасности в случае введения новых ограничений, которые сегодня невозможно прогнозировать", —прокомментировал проект закона губернатор.

Поддержкой смогут воспользоваться представители 50 отраслей экономики, официально признанных пострадавшими в период пандемии. В профильном министерстве отметили, что готовы обсуждать и разрабатывать меры помощи для тех субъектов предпринимательства, которых не коснулся новый закон.

После принятия документа льготы вступают в силу уже в этом году, а по второму и третьему направлениям будут действовать и в течение следующего.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

Сергей Платонов 20 июня 2018 19:28 Самарская губдума обсуждает инициативу, которая гарантирует право детям из одной семьи учиться в одной школе

Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.

Evgenii Voychak 16 мая 2018 06:46 Депутаты губдумы предлагают скорректировать ответственность за самовольное нанесение граффити

Все просто - дать "забомбить" стену по каким- либо конкурсом, там всех и вся переписать поименно, потом найти будет проще этих рисунов - пакостников...

Dmitry Lakotsenin 19 апреля 2016 11:21 В Госдуме повторно рассмотрят инициативу самарских депутатов по памятникам культуры, находящимся в частной собственности

Наконец Самара проснулась от "рыбаковщины"

Фото на сайте

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1