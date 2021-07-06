Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Депутаты "Единой России" поддержали снижение налоговой ставки для предпринимателей Самарской области. Разработать закон поручил в апрельском послании губернатор Дмитрий Азаров.

Самарская губернская дума на очередном заседании приняла закон о налоговых послаблениях для малого и среднего бизнеса — инициативу в областной парламент внесло правительство региона. Авторы законопроекта предложили снизить ставку по упрощенной системе налогообложения для определенных категорий предпринимателей в три раза.

"Мы предлагаем снизить ставки по трем направлениям. Это субъекты малого и среднего предпринимательства тех отраслей, в которых в этом году произошло снижение доходов более, чем на 20 процентов в сравнении с предыдущим годом, а выручка не превышает 50 млн рублей. Также речь идет о социальном предпринимательстве, а также о предприятиях, вновь создаваемых в малых населенных пунктах, чтобы стимулировать в них инвестиционную активность", — рассказал на заседании фракции "Единой России" в губернской думе министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Инициатива получила поддержку депутатов "Единой России", на заседании думы о ней высказался и глава региона Дмитрий Азаров.

"На рассмотрение депутатов вынесен законопроект о трехкратном снижении налоговой нагрузки на предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Из почти 129 тыс. представителей малого бизнеса в регионе эта поддержка затронет, по нашей оценке, около 80 тыс. предпринимателей. Меры не только помогут восстановлению этого сектора экономики, но и послужат подушкой безопасности в случае введения новых ограничений, которые сегодня невозможно прогнозировать", —прокомментировал проект закона губернатор.

Поддержкой смогут воспользоваться представители 50 отраслей экономики, официально признанных пострадавшими в период пандемии. В профильном министерстве отметили, что готовы обсуждать и разрабатывать меры помощи для тех субъектов предпринимательства, которых не коснулся новый закон.

После принятия документа льготы вступают в силу уже в этом году, а по второму и третьему направлениям будут действовать и в течение следующего.