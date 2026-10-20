В губернской думе реализуют новые подходы к работе над бюджетом региона

Внеочередное второе пленарное заседание Самарской губернской думы VIII созыва прошло 20 октября под председательством Екатерины Кузьмичевой.

Участвовали первый заместитель губернатора - председатель регионального правительства Виталий Шабалатов, представители правительства Самарской области, руководители территориальных органов федеральных органов государственной власти.

Повестка заседания включала 20 вопросов, в том числе 11 проектов законов Самарской области, девять из которых были приняты и получили статус законов, два приняты в первом чтении.

На прошлой неделе в областной парламент поступил проект главного финансового документа Самарской области на 2027-2029 годы. С этого года процесс работы над региональным бюджетом меняется. Сроки рассмотрения документа депутатами увеличены до 25 дней. Принятию бюджета будут предшествовать публичные слушания, которые обеспечат общественный контроль за распределением финансов.

На пленарном заседании парламентарии утвердили "Порядок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проекту закона Самарской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и годовому отчету об исполнении областного бюджета за истекший финансовый год".

"Проведение публичных слушаний - широкого общественного обсуждения проекта регионального бюджета - теперь находится в компетенции областного парламента. Сегодня на пленарном заседании думы мы утвердили Порядок, который определяет, кто может участвовать в этом процессе и на какой площадке будут организованы слушания. За пять календарных дней мы обязаны проинформировать всех участников, где они будут проходить. Кроме того, каждый участник имеет право направлять свои вопросы и предложения, но не позднее чем за два дня до начала общественных обсуждений. Нам, депутатам, важно, чтобы в процесс было вовлечено как можно больше людей. Чем больше будет обсуждений, тем больше появится предложений. Конечно, они должны быть реальными и предметными. Итоговые материалы публичных слушаний будут опубликованы на сайте думы и направлены в правительство Самарской области", - прокомментировала коллегиальное решение думы председатель областного парламента Екатерина Кузьмичева.

В губернской думе продолжается работа над областным бюджетом текущего года.

Заместитель председателя правительства Самарской области - министр финансов Самарской области Ольга Собещанская пояснила суть изменений в закон Самарской области "Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", направленных на приоритизацию расходов.

Важно, что при этом сохраняются все социальные обязательства государства, а долговая нагрузка не растет.

В числе стратегически значимых акцентов бюджетного финансирования:

поддержка участников специальной военной операции и их семей;

лекарственное обеспечение;

адресная помощь гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций;

защита населения;

субсидирование пассажирских перевозок;

ремонт опорной сети местных дорог;

развитие услуг связи;

поддержка агропромышленного комплекса (молочное животноводство, мелиорация, техническое перевооружение);

обеспечение кибербезопасности медицинских информационных систем;

оснащение школьных кабинетов;

исполнение исковых требований;

закупка резервных источников электроснабжения и аварийных запасов;

увеличение доплат к пенсиям лицам, имеющим особые заслуги;

поддержка муниципалитетов;

подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду.

С учетом представленных изменений параметры областного бюджета на 2026 год составят: доходы - 309,8 млрд рублей, расходы - 344,7 млрд рублей, дефицит - 34,9 млрд рублей. Это на 12 млрд рублей ниже фактического показателя 2025 года и на 4,7 млрд рублей ниже первоначального плана.

Проектом закона также предусмотрено существенное снижение долговой нагрузки. Объем привлечения коммерческих заимствований сокращен на 7 млрд рублей, а расходы на обслуживание госдолга - на 4,9 млрд рублей.

В целом бюджет Самарского региона сохраняет сбалансированность и высокую степень финансовой устойчивости.

Накануне законопроект был подробно рассмотрен на расширенном заседании комитета думы по бюджету, финансам и налогам.

В ходе пленарного заседания депутаты Михаил Матвеев и Сергей Арсеньев задали еще ряд вопросов по направлениям социальных расходов бюджета. На все вопросы были даны исчерпывающие разъяснения.

Большинством голосов закон Самарской области "О внесении изменений в закон Самарской области "Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" был принят сразу в двух чтениях.

Председатель Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева:

"Ситуация сегодня непростая в целом по стране, и мы в Самарской области понимаем всю сложность и серьезность. При всем этом мы рады, что бюджет остается социально ориентированным. Все задачи социального характера сохранены, все обязательства регион выполнит. Где-то даже больше средств направляется на стратегически значимые статьи расходов. Мы понимаем, что есть такие позиции, которые на самом деле заставляют "затянуть пояса". Вместе с тем бюджет сбалансированный, финансово устойчивый, и социальные задачи (ключевая из которых - помощь нашим бойцам в зоне специальной военной операции и их родным) находятся в приоритете".

Первый заместитель председателя Самарской губернской думы, руководитель парламентской фракции "Единая Россия" Вячеслав Романов:

"Депутаты нашей фракции очень внимательно изучили скорректированную редакцию главного финансового документа области на текущий год. Очень важно, что нам удалось в конце финансового года принять сбалансированный бюджет. Важна его устойчивость. Все гарантии, направленные на бюджетную сферу, на поддержку участников СВО, членов их семей, на помощь людям, пострадавшим от террористических атак, сохранены. Это на самом деле очень серьезный сигнал того, что регион выполняет все свои стратегические обязательства. Кроме того, все национальные проекты поддержаны в необходимых объемах, а значит те цели и задачи, которые ставит перед нашей областью федеральный центр, будут достигнуты".

Заместитель председателя Самарской губернской думы, руководитель парламентской фракции "Новые люди" Роман Маркаров:

"Да, бюджет непростой. Мы подошли к его рассмотрению крайне внимательно. И накануне на расширенном заседании бюджетного комитета было задано очень много вопросов. Мы получили развернутые ответы. Сегодня были внесены корректировки, которые партия "Новые люди" поддержала. Для нас принципиально важно то, о чем нас заверило правительство региона, - что все социальные обязательства и гарантии будут выполнены. И конечно, мы понимаем, что с принятием бюджета работа над ним не заканчивается".

Руководитель парламентской фракции КПРФ Алексей Лескин:

"Сегодня на внеочередном пленарном заседании Самарской губернской думы депутаты рассмотрели корректировки регионального бюджета на четвертый квартал 2026 года. Эта работа началась еще в мае текущего года. Мы посмотрели возможности и внутренние резервы самого бюджета. Перераспределили финансирование так, чтобы избежать дублирования некоторых направлений. Оптимизировали расходы на органы исполнительной власти. И вся эта экономия пойдет на то, чтобы бюджет Самарской области оставался социально ориентированным".

Руководитель парламентской фракции ЛДПР Александр Степанов:

"Сегодня мы видим, что дефицит бюджета составляет более 13 млрд рублей. У региона было два варианта решения этой проблемы. Первый - умножить долги. Второй - уменьшить расходы. С моей точки зрения, бюджет сбалансирован. Все те социальные задачи, которые поставили перед нашим регионом президент Российской Федерации, губернатор Самарской области, будут выполнены. Будем работать с теми доходами, которые у нас есть, и будем жить по средствам: есть рубль - живи на рубль, есть два - живи на два".

Аналогичное решение парламентарии вынесли относительно региональных законопроектов:

"О внесении изменений в закон Самарской области "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области". С 1 января 2027 года размер единого норматива отчислений в бюджеты муниципальных районов от налога на доходы физических лиц предлагается установить по аналогии с отчислением в бюджеты городских округов - 30%. При этом если в отдельных районах будут выпадающие доходы, их частично компенсируют из регионального бюджета;

"О внесении изменений в закон Самарской области "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов". Доходная часть выросла почти до 72,2 млрд рублей, расходы - до 72,4 млрд рублей. Превышение расходов над доходами обеспечено остатками средств на счете ТФОМС на начало 2026 года. Дополнительные средства направят на финансирование территориальной программы ОМС населения Самарской области и стимулирующие выплаты медикам за выявление онкозаболеваний при диспансеризации и медосмотрах.

В числе принятых законов - базовый документ "О развитии ответственного ведения бизнеса в Самарской области", разработанный по поручению полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Он направлен на создание условий для социально-экономического и инвестиционного развития нашего региона в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации "Индекс деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности (ЭКГ-рейтинг)".

Законом предусматриваются основные принципы развития ответственного ведения бизнеса в Самарской области, меры государственной поддержки ответственных предпринимателей, мониторинг состояния развития ответственного ведения бизнеса на территории нашего региона.

Сразу в двух чтениях был принят закон Самарской области "О переводе земельных участков из состава земель одной категории в другую". Он дает право перевести ряд земельных участков в м.р. Борский, м.р. Кинельский, м.р. Челно-Вершинский из земель сельхозназначения в земли спецназначения для добычи на них полезных ископаемых за исключением общедоступных полезных ископаемых.

В ходе заседания также были приняты в окончательном чтении следующие региональные законы: