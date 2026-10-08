В Самарской губернской думе утвердили состав комитетов и избрали сенатора

На первом пленарном заседании Самарской губернской думы VIII созыва утвердили структуру областного парламента: теперь работа депутатов будет проходить в 12 комитетах.
Список руководителей комитетов выглядит так:
- по взаимодействию с участниками СВО и поддержке членов их семей - Максим Девятов;
- по аграрным вопросам и развитию села - Алексей Лескин;
- по законодательству, госстроительству, этике и регламенту - Светлана Бескоровайная;
- по местному самоуправлению - Владимир Дуцев;
- по науке, цифровому развитию и информполитике - Александр Степанов;
- по социальной политике, здравоохранению и демографии - Елена Пахомова;
- по образованию, спорту, молодежной политике, культуре и туризму - Роман Балтер;
- по экологии, природным ресурсам и ТЭК - Денис Волков;
- по строительству, ЖКХ, земельным и имущественным отношениям (председатель пока не избран);
- по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры - Андрей Мурзов;
- по бюджету, финансам и налогам - Виктор Кузнецов;
- по экономической и промышленной политике, торговле и предпринимательству - Ирина Шведова.
Председатель Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева рассказала, чем парламент займется осенью. По ее словам, законотворческая работа не останавливалась ни на день: законопроекты заранее передавали в профильные комитеты, чтобы новый созыв быстрее приступил к их обсуждению.
Сейчас в портфеле думы больше 20 законопроектов. Три из них уже приняли в первом чтении депутаты VII созыва: поправки в законы об инвестициях и господдержке инвестиционной деятельности, о развитии семейных предприятий и новый закон об агломерациях области. До конца года комитеты намерены подготовить еще 40 законопроектов, в том числе три базовых региональных закона, которые зададут новое правовое регулирование.
Кроме того, думе предстоит проверить, как работают 56 государственных программ области и исполняются 22 региональных закона. "Работа продолжается в полном объеме - это наша ответственность перед жителями региона", - подчеркнула Кузьмичева.
Еще одно решение первого заседания - сенатором от губернской думы единогласно избрали Владимира Кошелева, бывшего депутата Госдумы.
Последние комментарии
И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.