В Самарской губернской думе утвердили состав комитетов и избрали сенатора

На первом пленарном заседании Самарской губернской думы VIII созыва утвердили структуру областного парламента: теперь работа депутатов будет проходить в 12 комитетах.

Список руководителей комитетов выглядит так:

по взаимодействию с участниками СВО и поддержке членов их семей - Максим Девятов;

по аграрным вопросам и развитию села - Алексей Лескин;

по законодательству, госстроительству, этике и регламенту - Светлана Бескоровайная;

по местному самоуправлению - Владимир Дуцев;

по науке, цифровому развитию и информполитике - Александр Степанов;

по социальной политике, здравоохранению и демографии - Елена Пахомова;

по образованию, спорту, молодежной политике, культуре и туризму - Роман Балтер;

по экологии, природным ресурсам и ТЭК - Денис Волков;

по строительству, ЖКХ, земельным и имущественным отношениям (председатель пока не избран);

по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры - Андрей Мурзов;

по бюджету, финансам и налогам - Виктор Кузнецов;

по экономической и промышленной политике, торговле и предпринимательству - Ирина Шведова.

Председатель Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева рассказала, чем парламент займется осенью. По ее словам, законотворческая работа не останавливалась ни на день: законопроекты заранее передавали в профильные комитеты, чтобы новый созыв быстрее приступил к их обсуждению.

Сейчас в портфеле думы больше 20 законопроектов. Три из них уже приняли в первом чтении депутаты VII созыва: поправки в законы об инвестициях и господдержке инвестиционной деятельности, о развитии семейных предприятий и новый закон об агломерациях области. До конца года комитеты намерены подготовить еще 40 законопроектов, в том числе три базовых региональных закона, которые зададут новое правовое регулирование.

Кроме того, думе предстоит проверить, как работают 56 государственных программ области и исполняются 22 региональных закона. "Работа продолжается в полном объеме - это наша ответственность перед жителями региона", - подчеркнула Кузьмичева.

Еще одно решение первого заседания - сенатором от губернской думы единогласно избрали Владимира Кошелева, бывшего депутата Госдумы.