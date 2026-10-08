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Законотворчество Власть и политика

В Самарской губернской думе утвердили состав комитетов и избрали сенатора

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На первом пленарном заседании Самарской губернской думы VIII созыва утвердили структуру областного парламента: теперь работа депутатов будет проходить в 12 комитетах.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

Список руководителей комитетов выглядит так:

  • по взаимодействию с участниками СВО и поддержке членов их семей - Максим Девятов;
  • по аграрным вопросам и развитию села - Алексей Лескин;
  • по законодательству, госстроительству, этике и регламенту - Светлана Бескоровайная;
  • по местному самоуправлению - Владимир Дуцев;
  • по науке, цифровому развитию и информполитике - Александр Степанов;
  • по социальной политике, здравоохранению и демографии - Елена Пахомова;
  • по образованию, спорту, молодежной политике, культуре и туризму - Роман Балтер;
  • по экологии, природным ресурсам и ТЭК - Денис Волков;
  • по строительству, ЖКХ, земельным и имущественным отношениям (председатель пока не избран);
  • по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры - Андрей Мурзов;
  • по бюджету, финансам и налогам - Виктор Кузнецов;
  • по экономической и промышленной политике, торговле и предпринимательству - Ирина Шведова.

Председатель Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева рассказала, чем парламент займется осенью. По ее словам, законотворческая работа не останавливалась ни на день: законопроекты заранее передавали в профильные комитеты, чтобы новый созыв быстрее приступил к их обсуждению.

Сейчас в портфеле думы больше 20 законопроектов. Три из них уже приняли в первом чтении депутаты VII созыва: поправки в законы об инвестициях и господдержке инвестиционной деятельности, о развитии семейных предприятий и новый закон об агломерациях области. До конца года комитеты намерены подготовить еще 40 законопроектов, в том числе три базовых региональных закона, которые зададут новое правовое регулирование.

Кроме того, думе предстоит проверить, как работают 56 государственных программ области и исполняются 22 региональных закона. "Работа продолжается в полном объеме - это наша ответственность перед жителями региона", - подчеркнула Кузьмичева.

Еще одно решение первого заседания - сенатором от губернской думы единогласно избрали Владимира Кошелева, бывшего депутата Госдумы.

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Последние комментарии

беня цукерман 10 апреля 2024 11:54 В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

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