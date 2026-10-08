Определен состав вице-спикеров Самарской губернской думы

8 октября на первом заседании Самарской губернской думы VIII созыва решением депутатского корпуса избраны заместители председателя областного парламента.
Первым заместителем председателя думы стал Вячеслав Романов.
На пост вице-спикеров также утверждены Кристина Гнатюк, Андрей Колотовкин, Александр Колсанов, Владимир Субботин и Роман Маркаров.
Напомним, председателем Самарской губернской думы избрали Екатерину Кузьмичеву - впервые в истории региона спикером законодательного собрания стала женщина.
Последние комментарии
И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.