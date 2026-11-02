В Самарской области предложили учредить новый праздник - День работника промышленности

Региональное министерство промышленности и торговли разработало проект закона, предусматривающий установление праздника "День работника промышленности Самарской области". Соответствующие изменения планируется внести в статью областного закона "О памятных датах и праздничных днях".

В пояснительной записке отмечается: "Самарская область — один из ведущих промышленных регионов РФ, работа промышленного сектора и его развитие лежат в основе благополучия региона. Профессиональные праздники отдельных отраслей промышленности Самарской области — День космонавтики, День химика и т. д. — утверждены федеральными нормативными актами. Однако ряд отраслей, не менее значимых в регионе, не имеют собственных профессиональных праздников".

В связи с этим министерство предлагает в качестве законодательной инициативы установить единый для всех отраслей промышленности праздничный день.

Планируется, что День работника промышленности будет отмечаться в первую субботу июля.