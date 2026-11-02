В Самарской области предложили учредить новый праздник - День работника промышленности

Региональное министерство промышленности и торговли разработало проект закона, предусматривающий установление праздника "День работника промышленности Самарской области". Соответствующие изменения планируется внести в статью областного закона "О памятных датах и праздничных днях".
В пояснительной записке отмечается: "Самарская область — один из ведущих промышленных регионов РФ, работа промышленного сектора и его развитие лежат в основе благополучия региона. Профессиональные праздники отдельных отраслей промышленности Самарской области — День космонавтики, День химика и т. д. — утверждены федеральными нормативными актами. Однако ряд отраслей, не менее значимых в регионе, не имеют собственных профессиональных праздников".
В связи с этим министерство предлагает в качестве законодательной инициативы установить единый для всех отраслей промышленности праздничный день.
Планируется, что День работника промышленности будет отмечаться в первую субботу июля.
Последние комментарии
И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.