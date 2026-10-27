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Законотворчество Власть и политика

В Самарской области планируют запретить продажу топлива детям

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Комитеты Самарской губдумы по законодательству, государственному строительству, этике и регламенту и по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры выступили с инициативой запретить продажу топлива несовершеннолетним.

Фото: Александра Белова

Соответствующие поправки планируется внести в региональные законы "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию" и "Об административных правонарушениях".

В пояснительной записке отмечается, что законопроектом предлагается установить ограничения на продаже несовершеннолетним горюче-смазочных материалов (ГСМ), легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей и лакокрасочных материалов.

Подобные ограничения уже действуют в Татарстане, Чувашии, Астраханской, Костромской, Кемеровской, Московской, Пензенской и других областях. На федеральном уровне норма пока не введена, но активно обсуждается депутатами Госдумы РФ.

Авторы новеллы объясняют необходимость запрета ростом числа ДТП с участием несовершеннолетних, особенно на питбайках. Кроме того, ГСМ и другие перечисленные материалы нередко используются подростками как психоактивные вещества. Также разработчики законопроекта добавляют, что введение ограничения позволит предотвратить вовлеченность подростков в противоправные действия, например, поджоги.

Проектом закона предусмотрена административная ответственность для тех, кто попытается продать топливо детям. Граждане заплатят административный штраф от 3 до 4 тыс. рублей, должностные лица — от 3 до 8 тыс. рублей, юрлица — от 5 до 15 тыс. рублей. За повторное правонарушение суммы вырастут: от 4 до 5 тыс. рублей, от 5 до 15 тыс. рублей и от 10 до 25 тыс. рублей, соответственно.

"Предполагается, что предлагаемые изменения будут способствовать снижению количества ДТП с участием несовершеннолетних, а также предотвращению использования ГСМ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, лакокрасочных материалов в противоправных целях", — отмечается в пояснительной записке.

Гид потребителя

Последние комментарии

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